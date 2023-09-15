Госбюджет-2024: население решили поддержать во время войны – эксперты

Кабинет министров в пятницу, 15 сентября, одобрил проект государственного бюджета Украины на 2024 год.

Общий фонд бюджета заложен с доходами в объеме 1 трлн 560 млрд грн и расходами в 3 трлн 108 млрд грн. Ключевым акцентом являются расходы на оборону и безопасность – правительство направило на эти нужды 1 трлн 685 млрд грн – более половины общего фонда. В документе также предусмотрено повышение минимальной пенсии, прожиточного минимума и зарплат бюджетникам.

Факты ICTV обратились к экономическим экспертам с просьбой проанализировать, насколько госбюджет-2024 соответствует актуальным реалиям, а также оценить вероятность его выполнения на практике.

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Самое важное – помощь западных партнеров

Проект госбюджета на 2024-й год необходимо оценивать не сквозь призму экономических реалий, поскольку он “плюс-минус повторяет ситуацию с бюджетом текущего года, и ничего удивительного в нем нет”, считает инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Эксперт не смог четко спрогнозировать шансы выполнения бюджета-2024, поскольку при нынешней ситуации в стране денег “никогда не будет достаточно”.

В то же время, отметил банкир, Украина сможет выполнить показатели, если получит обещанную Западом финансовую помощь.

— Выполнить показатели госбюджета более реалистично, если наши западные партнеры предоставят нам финансовую помощь, которую они прогарантировали перед Международным валютным фондом. Впереди еще большая работа фиксации этих сумм на бумаге. Однако, я думаю, вполне реалистично, что мы это все получим, а значит – и выполним бюджет. Крупнейшими донорами для Украины сегодня выступают Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, — отметил Сергей Фурса.

Аналитик также добавил, что показатель прожиточного минимума в проекте госбюджета “может быть какой угодно, это ни на что не влияет”. А заложенное в проект госбюджета-2024 повышение минимальной зарплаты планируется выполнить путем увеличения базы налогообложения.

Государство поддерживает население во время войны

Показатели проекта госбюджета-2024 соответствуют военным реалиям Украины, и против этого никто не возражает. Вполне логично, что сегодня больше всего средств тратится на армию, и расходы на нее даже растут, считает президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Эксперт обратил внимание на существенное повышение в бюджете-2024 минимальных зарплат и пенсий и объяснил это стремлением власти поддержать население в условиях войны.

— Действительно, все идет к тому, что в Украине средняя зарплата в следующем году будет значительно выше, чем до войны. Несмотря на угрозу девальвации и другие риски, средняя зарплата основной массы украинцев в 2024 году однозначно вырастет и превысит $550, — отметил экономист.

По мнению Александра Охрименко, повышение в проекте бюджета до 2 920 грн прожиточного минимума “не имеет никакого значения, поскольку это условная цифра, которую используют для расчета пенсий”.

Более важным эксперт считает повышение минимальной зарплаты 1 тарифного разряда работников бюджетной сферы, в частности учителей и врачей.

В то же время, подчеркнул экономист, Украина не сможет выполнить бюджет без финансовой помощи иностранных партнеров из-за его высокого дефицита, вызванного войной.

— Дефицит бюджета-2024 заложен на уровне 1,5 трлн грн (20,4% ВВП, – Ред.). Покрыть его мы можем исключительно за счет средств наших союзников, других источников не существует. Получить какие-то заимствования или продавать населению ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа, — Ред.) сегодня не сработает, об этом можно даже не мечтать. Суммарный объем помощи международных партнеров достигает $38 млрд, но желательно, чтобы нам дали $40 млрд. Тогда мы полностью покроем дефицит бюджета, сможем повысить зарплаты и пенсии и выполним бюджет. Без этих средств профинансировать армию и всех бюджетников – нереально, — отметил Александр Охрименко.

Эксперт также добавил, что дефицит бюджета Украины сегодня существенно превышает рекомендованные нормативы МВФ. В то же время, полагает аналитик, в условиях войны говорить о таких нормативах некорректно.

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