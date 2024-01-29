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Валентина Летяк, редактор ленты

В Раде прогнозируют рост тарифов на электроэнергию в 2024 году

В Раде прогнозируют рост тарифов на электроэнергию в 2024 году
Фото: Pexels

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей в 2024 году могут вырасти вдвое — до почти 6 грн за киловатт, считает народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Рост цен на электроэнергию: прогноз

— Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше 6 грн. Впрочем, важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, которые не имеют возможности платить, — заявил он в интервью Телеграфу.

Однако отметил, что государство не сможет дотировать всех без исключения.

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По его мнению, такая либерализация тарифов позволит двум госкомпаниям прекратить дотирование населения и за год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, а Укргидроэнерго сможет начать строительство Каневской ГАЭС.

До окончания отопительного сезона бытовые потребители будут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт-ч, а дальше цена может измениться.

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Источник: Телеграф

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Верховна Рада IX скликання, электроэнергия, Коммунальные тарифы, підвищення тарифів
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