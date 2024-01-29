У Раді прогнозують зростання тарифів на електроенергію у 2024 році

Ціни на електроенергію для побутових споживачів у 2024 році можуть зрости вдвічі – до майже 6 грн за кіловат, вважає народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Зростання цін на електроенергію: прогноз

– Можна говорити, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр. Тобто буде трохи менше ніж 6 грн. Втім, важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати, – заявив він в інтерв’ю Телеграфу.

Проте зауважив, що держава не зможе дотувати усіх без винятку.

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На його думку, така лібералізація тарифів дозволить двом держкомпаніям припинити дотування населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, а Укргідроенерго зможе почати будівництво Канівської ГАЕС.

До закінчення опалювального сезону побутові споживачі платитимуть за електроенергію 2,64 грн/кВт•год, а далі ціна може змінитися.

Джерело: Телеграф

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