Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Инаугурация Путина: стало известно, представители каких стран ЕС решили принять участие
Бой Усик — Фьюри: дата и время начала поединка за абсолют
Биография
Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Для промышленности 9 мая применят графики отключения света — Укрэнерго

електроенергія
Фото: Факти ICTV

Отключение электроэнергии 9 мая планируется для промышленных потребителей во временной промежуток с 18:00 до 24:00.

Ситуация в энергосистеме 9 мая и отключение света

В Укрэнерго предупреждают о значительном дефиците в энергосистеме в течение почти всех суток 9 мая в связи с масштабными повреждениями электростанций, поэтому сегодня с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Там также не исключают аварийных отключений бытовых потребителей в случае роста потребления.

Сейчас смотрят

— Ограничение потребления — это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям,- объясняют энергетики.

По состоянию на утро 9 мая в Украине были обесточены 411 населенных пунктов, также в результате боевых действия есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.

Читайте также
Отключение света по всей стране: в Укрэнерго назвали условия
Укрэнерго об отключении света по всей стране

8 мая под обстрел РФ попали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Отключение электроэнергии, відключення світла, электроэнергия, Энергетика, Ракетные удары России, Укренерго
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве снизят яркость уличного освещения
Экономия электроэнергии — в Киеве уменьшат интенсивность уличного освещения
Сколько ГЭС в Украине и где они находятся — перечень гидроэлектростанций
скільки ГЕС в Україні
В результате атак РФ две ГЭС выведены из эксплуатации — Укргидроэнерго
В Укргидроэнерго сообщили о выводе из эксплуатации двух ГЭС
Модернизация ракет Х-101 не влияет на их уничтожение: Евлаш объяснил почему
Ту-95 Tu-95mc
Тарифы на электроэнергию: сколько украинцы будут платить с 1 мая
Лампа - світло

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь