Для промышленности 9 мая применят графики отключения света — Укрэнерго

Отключение электроэнергии 9 мая планируется для промышленных потребителей во временной промежуток с 18:00 до 24:00.

Ситуация в энергосистеме 9 мая и отключение света

В Укрэнерго предупреждают о значительном дефиците в энергосистеме в течение почти всех суток 9 мая в связи с масштабными повреждениями электростанций, поэтому сегодня с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Там также не исключают аварийных отключений бытовых потребителей в случае роста потребления.

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— Ограничение потребления — это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям,- объясняют энергетики.

По состоянию на утро 9 мая в Украине были обесточены 411 населенных пунктов, также в результате боевых действия есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.

8 мая под обстрел РФ попали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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