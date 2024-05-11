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Экономика
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине могут увеличить тарифы на электричество: в Минэнерго объяснили причины

Світло, електрика
Фото: Pexels

В правительстве обсуждают возможность будущего повышения тарифов на электроэнергию для населения. Финальное решение еще не принято, но в ближайшее время свет для украинцев может стать дороже.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

Повышение тарифов на электричество

По словам заместителя министра энергетики, повышение тарифов на свет необходимо для того, чтобы Украина прошла отопительный сезон 2024-2025 года.

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— Будем откровенными, ведутся обсуждения и расчеты. Мы должны осознавать, что россияне массированно атакуют наши энергетические объекты. На сегодняшний день уже потеряно более 8 ГВт — это огромный объем генерирующих мощностей, — отметила она.

Очень трудно удерживать стабильную работу энергетической системы Украины, утверждает Светлана Гринчук. По ее мнению, подготовка к следующему отопительному сезону — это еще один большой вызов.

— Очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но, скорее всего, это произойдет, — отметила Гринчук.

В Кабинете министров анализируют возможности и состояние энергетических предприятий Украины, объяснила заместитель министра энергетики.

Она подчеркнула, что в Украине считают все доступные финансовые ресурсы для подготовки энергетики к зиме, среди которых — помощь от международных партнеров. По мнению Гринчук, вероятно, не удастся избежать увеличения сумм в квитанциях за коммунальные услуги.

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електроенергія

Война в Украине, Електрика, Энергетика, Коммунальные тарифы, освітлення, Тарифы, Цены
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