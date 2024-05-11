В Україні можуть збільшити тарифи на електрику: в Міненерго пояснили причини

В уряді обговорюють можливість майбутнього підвищення тарифів на електроенергію для населення. Фінальне рішення ще не ухвалено, але найближчим часом світло для українців може стати дорожчим.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

Підвищення тарифів на електрику

За словами заступниці міністра енергетики, підвищення тарифів на світло потрібне для того, щоб Україна пройшла опалювальний сезон 2024-2025 року.

Зараз дивляться

– Будемо відвертими, ведуться обговорення і розрахунки. Ми повинні бути свідомі, що росіяни масовано атакують наші енергетичні об’єкти. На сьогодні вже втрачено понад 8 ГВт – це величезний об’єм генерувальних потужностей, – зазначила вона.

Дуже важко втримувати стабільну роботу енергетичної системи України, стверджує Світлана Гринчук. На її думку, підготовка до наступного опалювального сезону – це ще один великий виклик.

– Очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не ухвалено. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться, – підкреслила Гринчук.

У Кабінеті міністрів аналізують можливості та стан енергетичних підприємств України, пояснила заступниця міністра енергетики.

Вона наголосила, що в Україні рахують всі доступні фінансові ресурси для підготовки енергетики до зими, серед яких – допомога від міжнародних партнерів. На її думку, ймовірно, не вдасться уникнути збільшення сум у квитанціях за комунальні послуги.

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