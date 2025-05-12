Минимальная зарплата в 2025 году — размер

С 1 января начал действовать закон о Госбюджете 2025 года. Документом не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2025 году.

Какой будет минимальная зарплата в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Минимальная зарплата в 2025 году — что известно о размере

Согласно закону Украины о Государственном бюджете Украины на 2025 год, минимальная зарплата осталась на уровне 2024 года, а именно — 8 000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3 028 грн.

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Напоминаем, что в 2024 году в Украине дважды повышали минимальную заработную плату:

с 1 января — до 7 100 грн за месяц, или 42,6 грн за час;

с 1 апреля — до 8 000 грн в месячном размере, или в почасовом размере — до 48 грн.

На какие показатели влияет размер минимальной заработной платы

Размер минимальной зарплаты непосредственно влияет на начисление зарплаты работникам.

С 1 января 2025 года размер заработной платы работника при полном выполнении нормы труда должен быть не менее 8 000 грн согласно со ст. 31 закона Украины № 108/95 Об оплате труда от 24 мая 1995 года.

Если фактическая зарплата работника окажется ниже этого уровня, работодатель обязан сделать доплату до минимальной заработной платы.

В случае, когда работник не выполнил месячную норму труда, заработная плата рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Если зарплата выплачивается по почасовой тарифной ставке, ее размер с 1 января 2025 года должен быть не менее 48 грн в час.

Минимальная зарплата также влияет на исчисление минимального и максимального размера единого социального взноса (ЕСВ).

Максимальная база начисления ЕСВ равна 20-кратному размеру минимальной зарплаты. Таким образом, с 1 января 2025 года эта сумма составляет 160 000 грн.

Показатели ЕСВ в 2025 году будут следующие:

максимальный размер ЕСВ по ставке 22% — 35 200 грн;

максимальный размер ЕСВ по ставке 8,41% — 13 456 грн.

Эти изменения будут действовать в течение всего 2025 года.

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