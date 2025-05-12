Мінімальна зарплата у 2025 році — розмір

З 1 січня почав діяти закон про Держбюджет на 2025 рік. Документом не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в 2025 році.

Якою буде мінімальна зарплата у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Мінімальна зарплата у 2025 році — що відомо про розмір

Згідно з законом України Про Державний бюджет України на 2025 рік, мінімальна зарплата залишилася на рівні 2024 року, а саме — 8 000 грн (стаття 8), а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн (стаття 7).

Зараз дивляться

Нагадуємо, що у 2024 році в Україні двічі підвищили мінімальну заробітну плату:

з 1 січня – до 7 100 грн за місяць, або 42,6 грн за годину;

з 1 квітня – до 8 000 грн у місячному розмірі, або у погодинному розмірі – до 48 грн.

На які показники впливає розмір мінімальної заробітної плати

Розмір мінімальної зарплати безпосередньо впливає на нарахування зарплати працівникам.

З 1 січня 2025 року розмір заробітної плати працівника за повного виконання норми праці має бути не менше 8 000 грн згідно зі статтею 31 закону України № 108/95 Про оплату праці від 24 травня 1995 року.

Якщо фактична зарплата працівника виявиться нижчою за цей рівень, роботодавець зобов’язаний зробити доплату до мінімальної заробітної плати.

Якщо працівник не виконав місячну норму праці, заробітна плата розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

Якщо зарплата виплачується за погодинною тарифною ставкою, її розмір з 1 січня 2025 року має бути не менше 48 грн за годину.

Мінімальна зарплата також впливає на обчислення мінімального та максимального розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 20-кратному розміру мінімальної зарплати. Тож з 1 січня 2025 року ця сума становить 160 000 грн.

Показники ЄСВ у 2025 році будуть такі:

максимальний розмір ЄСВ за ставкою 22% — 35 200 грн;

максимальний розмір ЄСВ за ставкою 8,41% — 13 456 грн.

Ці зміни діятимуть протягом усього 2025 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.