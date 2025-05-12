Украинцы получили 443 млн грн кэшбека за март — рекорд с начала программы

В марте 2025 года за покупку товаров украинского производства 3,4 млн участников правительственной программы Национальный кэшбек получили 443 млн грн.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Рекордная сумма

По официальной информации, это рекорд со старта программы в сентябре 2024 года.

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Общая сумма выплат уже достигла около 2 млрд, в том числе за:

сентябрь — 37,2 млн грн

октябрь — 119,2 млн грн

ноябрь — 232 млн грн

декабрь и январь — 714 млн грн

февраль — 384 млн грн

март — 443 млн грн

Как это работает

Кэшбек начисляется автоматически за покупки отечественных товаров, которые зарегистрированы в программе.

Чтобы проверить соответствие товара, достаточно воспользоваться сканером штрихкода в приложении Дія.

Куда можно потратить кэшбек

Средства можно использовать до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг, книг и лекарств, а также осуществить перевод на благотворительность или в пользу ВСУ.

Как стать участником программы

Подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников. Определить карты для оплаты покупок и разрешить банку передавать данные транзакций. Открыть физическую или виртуальную карту “Национальный кэшбек”.

Активировать карту в приложении Дія для получения выплат.

Напомним, что кэшбек начисляется только за покупки картами, которые были зарегистрированы в программе.

Источник : Минэкономики

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