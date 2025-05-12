Українці отримали 443 млн грн кешбеку за березень — рекорд із початку програми

У березні 2025 року за купівлю товарів українського виробництва 3,4 млн учасників урядової програми Національний кешбек отримали 443 млн грн.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Рекордна сума

За офіційною інформацією, це рекорд від старту програми у вересні 2024 року.

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Загальна сума виплат вже сягнула близько 2 млрд, зокрема за:

вересень — 37,2 млн грн

жовтень — 119,2 млн грн

листопад — 232 млн грн

грудень і січень — 714 млн грн

лютий — 384 млн грн

березень — 443 млн грн

Як це працює

Кешбек нараховується автоматично за купівлю вітчизняних товарів, які зареєстровані в програмі.

Щоб перевірити відповідність товару, достатньо скористатися сканером штрихкоду в застосунку Дія.

Куди можна витратити кешбек

Кошти можна використати до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, книжок і ліків, а також здійснити переказ на благодійність або на користь ЗСУ.

Як стати учасником програми

Подати заявку через сайт або застосунок одного з 20 банків-учасників. Визначити картки для оплати покупок і дозволити банку передавати дані транзакцій. Відкрити фізичну чи віртуальну картку “Національний кешбек”. Активувати картку у додатку Дія для отримання виплат.

Нагадаємо, що кешбек нараховується лише за купівлю картками, зареєстрованими у програмі.

Джерело : Мінекономіки

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