Какой размер алиментов в 2025 году, как определяется и от чего зависит

Размеры алиментов в 2025 году предусмотрены законом о Государственном бюджете-2025.

Какой размер алиментов на ребенка в 2025 году и были ли изменения — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой размер алиментов в 2025 году

Согласно Семейному кодексу Украины, родители обязаны содержать ребенка от рождения до достижения им совершеннолетия.

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Если один из родителей живет отдельно от ребенка, тогда он должен платить алименты, регулярные ежемесячные платежи для его обеспечения до достижения им 18-летнего возраста.

Алименты могут выплачиваться и на совершеннолетнего ребенка (до 23 лет), если он нуждается в финансовой помощи из-за учебы или нетрудоспособности.

Минимальный размер алиментов в Украине привязан к прожиточному минимуму. Он не может быть меньше половины (50%) прожиточного минимума, определенного для детей определенной возрастной категории.

Прожиточный минимум на детей в 2025 году останется на уровне 2024 года, согласно закону Украины О Государственном бюджете Украины на 2025 год.

Поэтому алименты на детей в 2025 году составляют:

2 563 грн — для детей в возрасте до 6 лет;

3 196 грн — для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

3 028 грн — для детей в возрасте от 18 до 23 лет.

Отметим, что максимальная сумма алиментов 2025 не может превышать 10 прожиточных минимумов, в частности:

для детей в возрасте до 6 лет сумма составляет — 25 630 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет сумма составляет — 31 960 грн.

Какая сумма алиментов на одного ребенка, двух и более детей в 2025 году

Размер алиментов определяется в зависимости от количества детей.

Схема расчета выглядит следующим образом:

на одного ребенка — 1/4 от суммы дохода;

на двух

на трех

При определении размера алиментов суд обращает внимание на:

основную заработную плату или пенсию;

вознаграждения, все виды доплат или надбавок к зарплате, учитывая премии;

наличие у плательщика алиментов других детей или родственников, которые являются нетрудоспособными;

состояние здоровья ребенка и родителей;

плату за аренду земельного участка или земельной доли;

другие обстоятельства, которые могут иметь существенное значение при определении суммы алиментов.

Если прожиточный минимум на детей будет увеличен, тогда определенные суммы алиментов будут пересмотрены.

Алименты 2025 уплачиваются:

в срок, установленный в исполнительном листе или постановлении о взыскании алиментов;

до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется взыскание;

не позднее трехдневного срока со дня, установленного для выплаты заработной платы, стипендии или пенсии.

Во время действия военного положения на территории Украины алименты на детей в 2025 году должны выплачиваться. Несмотря на то, что ВР приняла закон, которым было предусмотрено, что прекращаются обращения о взыскании на заработную плату или другой доход должника, однако этот закон не распространяется на взыскание алиментов.

То есть вопрос взыскания алиментов во время войны в Украине не претерпел изменений.

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