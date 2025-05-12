Який розмір аліментів у 2025 році, як визначається та від чого залежить

Розміри аліментів у 2025 році передбачені законом про Державний бюджет-2025.

Який розмір аліментів на дитину у 2025 році та чи були зміни — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Який розмір аліментів у 2025 році

Згідно із Сімейним кодексом України, батьки зобов’язані утримувати дитину від народження до досягнення нею повноліття.

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Якщо один із батьків живе окремо від дитини, тоді він повинен сплачувати аліменти, регулярні щомісячні платежі для її забезпечення до досягнення нею 18-річного віку.

Аліменти можуть сплачуватися і на повнолітню дитину (до 23 років), якщо вона потребує фінансової допомоги через навчання або непрацездатність.

Мінімальний розмір аліментів в Україні прив’язаний до прожиткового мінімуму. Він не може бути меншими за половину (50%) прожиткового мінімуму, визначеного для дітей певної вікової категорії.

Прожитковий мінімум на дітей у 2025 році залишиться на рівні 2024 року, згідно із законом України Про Державний бюджет України на 2025 рік.

Тож аліменти на дітей у 2025 році становлять:

2 563 грн — для дітей віком до 6 років;

3 196 грн — для дітей віком від 6 до 18 років;

3 028 грн — для дітей віком від 18 до 23 років.

Зазначимо, що максимальна сума аліментів 2025 не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, зокрема:

для дітей віком до 6 років сума становить — 25 630 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років сума становить — 31 960 грн.

Яка сума аліментів на одну дитину, дві та більше дітей у 2025 році

Розмір аліментів визначається залежно від кількості дітей.

Схема розрахунку має такий вигляд:

на одну дитину — 1/4 від суми доходу;

дитину — 1/4 від суми доходу; на двох

на трьох

Під час визначення розміру аліментів суд звертає увагу на:

основну заробітну плату чи пенсію;

винагороди, всі види доплат чи надбавок до зарплатні, враховуючи премії;

наявність у платника аліментів інших дітей чи родичів, які є непрацездатними;

стан здоров’я дитини та батьків;

плату за оренду земельної ділянки або земельної частки;

інші обставини, які можуть мати істотне значення для визначення суми аліментів.

Якщо прожитковий мінімум на дітей буде збільшено, тоді визначені суми аліментів будуть переглянуті.

Аліменти 2025 сплачуються:

у строк, встановлений у виконавчому листі або постанові про стягнення аліментів;

до 10-го числа місяця, який слідує за місяцем, за який здійснюється стягнення;

не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, стипендії чи пенсії.

Під час дії воєнного стану на території України аліменти на дітей у 2025 році мають сплачуватися. Попри те, що ВР ухвалила закон, яким було передбачено, що припиняються звернення щодо стягнення на заробітну плату або інший дохід боржника, проте цей закон не поширюється на стягнення аліментів.

Тобто питання стягнення аліментів під час війни в Україні не зазнало змін.

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