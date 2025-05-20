В Украине начала работу миссия МВФ: что известно

Миссия Международного валютного фонда 20 мая начала работу в Киеве по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Программа EFF для Украины: миссия МВФ приступила к восьмому пересмотру

Там напомнили, что 19 мая состоялась учредительная встреча команд НБУ, Минфина и МВФ в дистанционном формате.

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В частности, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко и руководитель Миссии МВФ в Украине Гэвин Грей обсудили прогресс по программе EFF и повестку дня миссии.

В НБУ объяснили, что ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии МВФ будут планы по мобилизации внутренних доходов, обеспечение долговой устойчивости и продолжение структурных реформ в финансовом секторе.

— Приоритетной задачей НБУ остается обуздание инфляции. С коллегами из МВФ обсудим меры для снижения инфляционного ценового давления. Кроме того, в фокусе — возможности для дальнейшей валютной либерализации, — говорится в сообщении.

31 марта в государственный бюджет Украины поступили около $400 млн восьмого транша МВФ, предоставленного после успешного седьмого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF).

Источник : НБУ

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