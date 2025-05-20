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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В Україні розпочала роботу місія МВФ: що відомо

МВФ
Фото: Getty Images

Місія Міжнародного валютного фонду 20 травня розпочала роботу в Києві щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Про це повідомили в Національному банку України.

Програма EFF для України: місія МВФ розпочала восьмий перегляд

Там нагадали, що 19 травня відбулася установча зустріч команд НБУ, Мінфіну та МВФ у дистанційному форматі.

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Зокрема, глава Нацбанку Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Місії МВФ в Україні Гевін Грей обговорили прогрес за програмою EFF та порядок денний місії.

В НБУ пояснили, що ключовими темами для обговорення під час роботи місії МВФ будуть плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі.

– Пріоритетним завданням НБУ залишається приборкання інфляції. З колегами з МВФ обговоримо заходи для зниження інфляційного цінового тиску. Крім того, у фокусі – можливості для подальшої валютної лібералізації, – мовиться у повідомленні.

31 березня до державного бюджету України надійшли близько $400 млн восьмого траншу МВФ, наданого після успішного сьомого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF).

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МВФ

Джерело: НБУ
Економіка України, МВФ, НБУ, транш від МВФ
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