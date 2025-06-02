В Украине из-за российских обстрелов возник дефицит газа на €1 млрд — Зеленский

Из-за масштабных ракетных ударов со стороны России в Украине возник существенный дефицит газа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В Украине возник значительный дефицит газа из-за обстрелов РФ

— У нас есть дефицит, я не хочу сейчас говорить вам на какую сумму, достаточно на большую сумму. Мы переживаем это из-за того, что были массированные атаки по газохранилищам, а также по инфраструктуре добычи газа. И это было с осени прошлого года, — сообщил глава государства во время беседы с журналистами.

Президент отметил, что Украина рассматривает варианты, как компенсировать нехватку газа, если не удастся полностью обеспечить им население. Соответствующие договоренности уже есть между Зеленским и министром энергетики.

По его словам, сейчас удалось найти часть нужных объемов газа.

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— Половину мы нашли, а половины нам не хватало. Скажу так, на миллиард евро. Мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром, — подчеркнул Зеленский.

В апреле стало известно, что группа Нафтогаз смогла восстановить примерно 50% газодобычи, потерянной из-за российских обстрелов в феврале. Как сообщил руководитель компании Роман Чумак, прошлый отопительный сезон был самым сложным с начала полномасштабного вторжения РФ.

В течение первых трех месяцев этого года российские войска осуществили более 8 ракетно-дроновых атак на объекты группы Нафтогаз, было зафиксировано более 100 прямых попаданий.

По словам Чумака, в чрезвычайных условиях компания обеспечила срочную поставку импортного газа, что позволило сохранить тепло в домах украинцев.

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