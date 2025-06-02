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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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В Україні через російські обстріли виник дефіцит газу на €1 млрд – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Через масштабні ракетні удари з боку Росії в Україні виник суттєвий дефіцит газу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні виник значний дефіцит газу через обстріли РФ

 – У нас є дефіцит, я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на велику суму. Ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищам і також по інфраструктурі видобутку газу. І це було з осені минулого року, – повідомив глава держави під час розмови з журналістами.

Президент зазначив, що Україна розглядає варіанти, як компенсувати нестачу газу, якщо не вдасться повністю забезпечити ним населення. Відповідні домовленості вже є між Зеленським та міністром енергетики.

За його словами, нині вдалося знайти частину потрібних обсягів газу.

Зараз дивляться

– Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Скажу так, на мільярд євро. Ми говоримо про такий об’єм, про який я говорю з норвезьким прем’єр-міністром, – наголосив Зеленський.

У квітні стало відомо, що група Нафтогаз змогла відновити приблизно 50% газовидобутку, втраченої через російські обстріли у лютому. Як повідомив керівник компанії Роман Чумак, минулий опалювальний сезон був найскладнішим з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Протягом перших трьох місяців цього року російські війська здійснили понад 8 ракетно-дронових атак на об’єкти групи Нафтогаз, було зафіксовано понад 100 прямих влучань.

За словами Чумака, у надзвичайних умовах компанія забезпечила термінове постачання імпортного газу, що дало змогу зберегти тепло в будинках українців.

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