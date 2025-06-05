Дефолт Украины по ВВП-варрантам: последствия для банков и рядовых граждан

Международное рейтинговое агентство S&P Global объявило дефолт по ВВП-облигациям Украины. 2 июня Украина не выплатила $665 млн, из-за чего рейтинг этих облигаций был снижен с уровня CC до D (дефолт), сообщает агентство.

Что означает дефолт Украины по ВВП, как это повлияет на банковскую систему и кошельки украинцев, мы поговорили с экономистом Олегом Пендзиным.

Что такое рейтинг страны по S&P

S&P (Standard & Poor’s) — это международное рейтинговое агентство, одно из крупнейших и самых известных в мире. Оно специализируется на оценке кредитоспособности стран, компаний и финансовых инструментов, выдавая кредитные рейтинги.

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Кредитный рейтинг — это оценка риска того, насколько вероятно заемщик (страна или компания) сможет вовремя и полностью выполнить свои финансовые обязательства, то есть вернуть долг.

Чем выше рейтинг от S&P, тем более надежным считается должник, и наоборот — низкий рейтинг сигнализирует о высоких рисках дефолта (невыплаты долга).

S&P помогает инвесторам принимать решение, стоит ли вкладывать деньги в определенные активы, а правительствам и корпорациям — привлекать финансирование на рынке.

Какой кредитный рейтинг имеет Украина

Говорить о том, что Украина вошла в состояние дефолта нельзя, ведь рейтинги страны в иностранной валюте остаются на уровне SD/SD (выборочный дефолт), а суверенный рейтинг в гривне — CCC+/C со стабильным прогнозом.

Такой прогноз отражает намерение правительства в дальнейшем обслуживать внутренний долг, чтобы избежать нагрузки на банковскую систему, которая является основным держателем этих облигаций.

S&P Global отмечает, что реструктуризация внешнего долга происходит в рамках программы МВФ для снижения нагрузки на обслуживание долга и восстановления финансовой устойчивости страны.

В то же время гривневый долг, который в основном принадлежит Национальному банку Украины и государственным банкам, не подлежит реструктуризации, чтобы не дестабилизировать банковскую систему.

Украина не смогла осуществить платеж по ВВП-варрантам из-за отсутствия соглашения с кредиторами по реструктуризации. В конце апреля Министерство финансов провело переговоры с владельцами ВВП-варрантов, однако договориться не удалось.

Что такое ВВП-варранты и откуда долг

В 2015 году, когда война сильно ударила по экономике Украины, страна оказалась на грани дефолта. Тогда ожидаемые выплаты по государственному долгу до 2019 года достигали около $15 млрд, но из-за кризиса и войны найти такую сумму было практически невозможно.

Чтобы решить эту проблему, правительство начало переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. В результате часть долга была списана, но не просто так — кредиторы получили компенсацию в виде ВВП-варрантов, или “инструмента возврата стоимости”. Эти варранты позволяли им получать выплаты, если украинская экономика будет расти.

Варранты — это обязательства государства платить владельцам этих инструментов, если ВВП Украины превышает определенный уровень. Выплаты начинаются только тогда, когда экономика превышает установленный порог.

Первые выплаты были привязаны к результатам 2019 года, но проводились с двухлетней задержкой — то есть деньги за 2019 год Украина выплатила только в 2021-м. Следующие платежи идут по такой же схеме: например, в 2022 году — за 2020 год, и так далее до 2040 года, когда будет сделан последний платеж за 2038 год.

Размер выплат зависит от темпов роста ВВП. Если рост ВВП за год составляет 3% или меньше, выплаты не происходят. Поэтому за 2020 год выплаты не было — экономика тогда упала на 4%.

В 2022 году Украина потеряла около 30% ВВП. По словам эксперта, рост экономики в 2023-2024 годах был обусловлен очень низкой базой сравнения. По словам Олега Пендзина, в 2023 году ВВП вырос на 5,2%. Поэтому Министерство финансов обратилось к владельцам варрантов с объяснением, что такой способ подсчета не совсем корректен. Однако держатели варрантов не захотели идти на компромиссы.

Что означает дефолт в Украине 2025 по варрантам

По словам экономиста Олега Пендзина, есть две вещи, которые надо понимать: внутренние заимствования государства или обязательства перед заемщиками, и внешние.

— Работа банковской системы и наши с вами депозиты, счета или то, что мы купили с вами облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это внутренние обязательства государства. По ним никаких ограничений нет, по ним нет никакого дефолта в стране. По ним идут расчеты своевременно и в полном объеме. То есть для людей никаких проблем с их счетами, депозитами, вкладами или же с облигациями внутреннего государственного займа не будет, — успокоил экономист.

Что касается наших внешних заимствований, то сейчас они делятся на две части: первое — это коммерческие заимствования, это то, что называется евробонды, и вторая часть — это заимствования, которые мы получаем от наших партнеров, стран по межправительственным соглашениям.

По словам экономиста, с 2022 года все заимствования, которые мы получаем, почти все — по межправительственным соглашениям.

— Мы с вами с 2022 года на международных финансовых рынках не присутствуем. С 2022 года все наши долговые обязательства мы реструктуризируем. То есть в техническом дефолте мы находимся с 2022 года, — отметил эксперт.

Но, несмотря на это, мы не почувствовали проблем с нашими деньгами. Нам наши партнеры как давали, так и будут давать деньги, и неважно, рассчитались мы по тем варрантам или нет. Также европейские страны будут перекрывать и дефицит украинского бюджета.

Относительно тех варрантов, которые были выпущены госпожой Яресько, то они привязаны к росту внутреннего валового продукта. Но в 2022 году мы потеряли с вами 30% от ВВП. Варранты предусматривали, что если рост экономики более 3%, то надо делить все, что выше 3%, с кредиторами.

По словам экономиста, Украина предложила пересмотреть условия по этим варрантам, ведь мы очень сильно упали в ВВП, и относительная оценка роста зависит от базы сравнения. Но кредиторы не согласились.

Что значит дефолт для Украины и повлияет ли это на банковскую систему

По словам экономиста по варрантам не происходит кросс-дефолта. Кросс-дефолт (англ. cross-default) — это положение в договоре, которое предусматривает, что невыполнение обязательств по одному договору автоматически считается нарушением обязательств и по другим договорам с теми же сторонами. Это дает кредиторам равные права на требование выполнения обязательств в случае невыполнения должником хотя бы одного из договоров.

Как это работает: если должник не выполняет условия одного договора (например, не платит кредит), то он автоматически считается нарушившим условия и других договоров с тем же кредитором, если в них есть положения о кросс-дефолте.

— Если, например, мы бы не договорились по евробондам, то все держатели евробондов имели бы возможность прийти к нам и сказать одновременно: “возвращайте нам деньги”. По варрантам такого нет, и дефолта нет. Мы сказали, что либо мы договариваемся, либо ничего не платим, и к нам никто кросс-дефолт не применит. Поэтому я бы здесь считал, что эта ситуация не является абсолютно критической, — пояснил экономист.

Дефолт: последствия невыплат по варрантам

Что касается снижения рейтинга от S&P до дефолта, то, по объяснениям экономиста, это снижение произошло по заимствованиям. Но, что касается долгосрочных в гривне, то уровень остался такой, как и был.

То есть никоим образом никаких проблем для украинских банков не будет, как и для их держателей. Это вообще не означает, что в Украине полный дефолт.

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