Экономист объяснил, что будет, если Украина объявит дефолт, и возможно ли это

Разговоры о возможном дефолте в Украине звучат не впервые с начала полномасштабной войны. Сейчас это происходит из-за неудачных попыток договориться с кредиторами о реструктуризации.

Факты ICTV спросили у экономиста Олега Пендзина, объявит ли Украина дефолт и чем это грозит рядовым украинцам.

Что такое варранты и при чем здесь дефолт

В 2015 году украинская экономика, ослабленная войной, оказалась на грани дефолта. Ожидаемые выплаты по государственному долгу, включая его обслуживание, до 2019 года составляли около 15 миллиардов долларов. В условиях военного конфликта и глубокого экономического и финансового кризиса, найти такую сумму было нереально.

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В связи с этим правительство начало переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. По достигнутым договоренностям, кредиторы согласились аннулировать часть долга.

Списание не было просто подарком — кредиторы получили компенсационный механизм в виде так называемых ВВП-варрантов, или “инструмента возврата стоимости”, который должен был компенсировать им потери в случае роста экономики Украины.

Варранты — это обязательства правительства осуществлять выплаты владельцам этих инструментов, если определенные экономические показатели страны, в частности ВВП, превысят установленные пределы. Выплаты по варрантам начинаются только после того, как валовой внутренний продукт Украины превысит определенный порог.

Первые выплаты касались экономических результатов 2019 года, но сами переводы осуществляются с двухлетней задержкой — то есть за 2019 год Украина заплатила только в 2021-м. Далее выплаты производятся аналогично: в 2022 году — за 2020 год, и так вплоть до 2040-го, когда будет осуществлен последний платеж за 2038 год.

Размер ежегодных выплат зависит от темпов экономического роста. Если темп роста ВВП за год составляет 3% или меньше, выплаты не производятся. Именно поэтому варранты за 2020 год не активировались — тогда экономика сократилась на 4%.

Может ли Украина объявить дефолт в мае

По словам экономиста Олега Пендзина, Украина находится в состоянии технического дефолта, по большому счету, с 2022 года.

— Мне кажется, что мы уже провели, пожалуй, три реструктуризации наших евробондов. Последняя была в августе 2024 года. Но ситуация, которая происходит сейчас, не связана с евробондами, а вызвана варрантами, — отмечает экономист.

По словам Олега Пендзина, в 2015 году, тогдашняя министр финансов провела реструктуризацию украинских долгов и выпустила варранты — обязательства Украины выплачивать определенный процент от превышения 3% роста внутреннего валового продукта.

То есть, если развитие Украины выше 3% внутреннего валового продукта, по тем варрантам есть обязательства выплачивать определенный процент. Но в 2022 году мы потеряли 30% ВВП. По мнению эксперта, наш рост в 2023-2024 годах обусловлен очень низкой базой сравнения.

По словам экономиста, в 2023 году рост ВВП составил 5,2%. Поэтому Министерство финансов обратилось к держателям варрантов с объяснением, что так считать не совсем правильно. Но держатели варрантов идти на компромиссы не хотят, поэтому сейчас идет очень активная дискуссия.

— Если договориться не удастся, то стране придется выплачивать $600 млн, — отметил эксперт.

То есть держатели варрантов хотят $600 млн по результатам роста ВВП в 2023 году. В случае невыплаты стране грозит дефолт.

Что будет, если Украина объявит дефолт

По словам экономиста, для рядового украинца не изменится вообще ничего. Это связано с тем, что у нас все заимствованные средства сегодня идут через договоренности между странами-партнерами и Украиной.

— Мы на рынки финансовых заимствований вообще не выходим. Но очень сильно от этих договоренностей зависит финансовая стабильность, устойчивость и безопасность, — подытожил эксперт.

На вопрос, объявит ли Украина дефолт в мае, экономист ответил, что по его мнению Минфин найдет общий язык с держателями варрантов, и этот вопрос будет закрыт. Даже если случится дефолт в Украине, это не грозит рядовым украинцам.

Депозиты, человеческие вклады — это гривна. А что касается варрантов, это не внутренние, а внешние обязательства Украины. Кроме того, мы в этом году получили выплату в размере $50 млрд на выплату социалки. Так что вкладам рядовых украинцев тоже ничего не угрожает.

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