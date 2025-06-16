Гранты от государства почти на 109 млн грн: какие предприятия получат

22 украинских предприятия получат от государства 108,9 млн грн на развитие производства в сфере перерабатывающей промышленности.

Сделано в Украине: поддержка государства

Министерство экономики утвердило новый перечень компаний и предпринимателей, которые получили средства на развитие или модернизацию производственных мощностей.

Это производители мебели, строительных смесей, фармпрепаратов, картона и бумаги, товаров из пластмасс, металла, древесины, пищевых продуктов, а также агропродукции.

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— Всего с начала года Министерство экономики уже одобрило 135 заявок на сумму более 664,4 млн грн. Часть средств предприниматели уже привлекли, остальные – получат после выполнения условий программы, – отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

По его словам, программа создана для тех, кто работает прозрачно, имеет план развития и хочет усилить свою конкурентоспособность.

По условиям программы, 7 грантов на сумму 37,4 млн грн будет финансировать Министерство экономики, остальные 15 – Государственная служба занятости Украины.

Подача заявок продолжается постоянно. С 7 июня стартовала новая волна. Рассчитывать на поддержку государства можно даже, если заявка не прошла с первого раза – ее можно доработать и подать снова через платформу или мобильное приложение Дія.

Программа направлена на стимулирование внутреннего производства, создание новых рабочих мест и развитие экспорта.

Источник : Минэкономики

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