Что известно о грантах на обучение в вузах и сколько студентов получили деньги в 2025 году

Министерство образования и науки сообщило о завершении перечисления средств государственных грантов на получение высшего образования для студентов первого курса в специальные фонды высших учебных заведений.

Что такое гранты на обучение в Украине 2025 и что известно о количестве получателей — читайте в материале Фактов ICTV.

Гранты на обучение в вузах: что это и кому предоставляются

Впервые был введен экспериментальный проект по предоставлению государственных грантов на получение высшего образования в 2024 году. Его целью является предоставление финансовой поддержки студентам Украины для получения высшего образования.

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Принять участие в реализации экспериментального проекта могут учреждения и соискатели образования.

Стоит отметить, что такую помощь можно использовать только для оплаты за обучение в определенном учебном заведении. Использовать средства с другой целью или обналичить их — нельзя.

Требования для получения грантов на обучение 2025

В 2025 году изменились правила получения грантов для студентов-контрактников. В случае отказа от бюджетного места после распределения, поступающий автоматически теряет право получить грант на обучение по контракту, даже при высоких результатах НМТ.

В этом году для получения гранта студентам, поступающим на контракт на специальности, которые имеют особую поддержку, будет достаточно сдать два предмета НМТ на 140 баллов. Это касается специальностей шести отраслей знаний, в частности:

Образование, Безопасность и оборона;

Естественные науки математика и статистика;

Транспорт и услуги;

Инженерия, производство и строительство;

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина.

То есть студенты, поступающие на контракт по специальностям, которые входят в вышеупомянутые области знаний, смогут получить грант сдав предметы НМТ минимум на 140 баллов. Другие студенты-контрактники смогут получить на грант, сдав два предмета НМТ минимум на 150 баллов.

В то же время для высококонъюнктурных специальностей (экономика, международные отношения, журналистика, бизнес, администрирование и право, стоматология и т.д.) для получения гранта необходимо будет набрать как минимум 170 баллов по двум предметам НМТ.

Гранты на обучение в вузах: сколько студентов получили деньги

Договоры об участии в реализации экспериментального проекта с Министерством образования и науки заключили 196 высших учебных заведений различных форм собственности и сфер управления.

МОН уже перечислило средства для предоставления государственных грантов в специальные фонды высших учебных заведений. Распределение выглядит следующим образом:

143 924 498 грн — первый платеж (50% ежегодного гранта) МОН перечислено до 1 декабря 2024 года;

140 766 599 грн — второй платеж (50% ежегодного гранта) МОН перечислено до 1 апреля 2025 года.

В 2024-2025 учебном году получить государственный грант на получение высшего образования могут 14 190 человек, из которых 13 179 (93%) абитуриентов подтвердили предоставление государственного гранта на получение высшего образования через мобильное приложение Дія.

Однако 290 (2%) соискателям образования в этом году было прекращено предоставление государственных грантов. Это связано с их отчислением, предоставлением академотпуска или изменением источника финансирования.

Источник: Министерство образования и науки Украины, Оѕѵіта.ua

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