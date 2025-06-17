Готовят новую программу поддержки ВПЛ с ВОТ: что нужно знать

Украина и Всемирный банк обсуждают запуск новой программы для переселенцев.

Это позволит внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий приобрести новое жилье вместо утраченного.

Проект HOPE для поддержки ВПЛ

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба встретился с глобальным директором департамента по вопросам городского развития, устойчивости и земельных ресурсов Всемирного банка Мином Чжаном.

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Алексей Кулеба поблагодарил партнеров за поддержку Украины, поскольку сегодня совместный проект HOPE (Housing Repair for People’s Empowerment) является одним из ключевых элементов правительственной политики в сфере восстановления жилищного фонда.

— HOPE стал инструментом, который позволяет помогать быстро, прозрачно и в масштабах всей страны. Сегодня мы говорим о расширении этого проекта и готовим новые решения. Это о справедливости и о государственной ответственности, – отметил Алексей Кулеба.

Отдельным направлением разговора стала новая инициатива Минразвития жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

У рамках проекта программа єВідновлення предусматривает предоставление украинцам жилищных ваучеров, которые можно использовать на приобретение жилья, первый взнос по ипотеке или погашение кредита.

Помощь будет предоставляться поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших защитников, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, на завершающем этапе – другим категориям ВПЛ.

Напомним, что благодаря проекту HOPE сегодня уже более 94 тыс. украинских семей получили компенсации на восстановление поврежденного жилья.

В мае Украина и Всемирный банк подписали соглашение о дополнительном финансировании в размере $84 млн, что позволит поддержать еще около 25 тыс. семей.

Источник: Уряд online

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