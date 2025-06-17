Готують нову програму підтримки ВПО з ТОТ: що потрібно знати

Україна і Світовий банк обговорюють запуск нової програми для переселенців.

Це дасть змогу внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій придбати нове житло замість втраченого.

Проєкт HOPE для підтримки ВПО

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся із глобальним директором департаменту з питань міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Світового банку Міном Чжаном.

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Олексій Кулеба подякував партнерам за підтримку, оскільки сьогодні спільний проєкт HOPE (Housing Repair for People’s Empowerment) є одним із ключових елементів урядової політики у сфері відновлення житлового фонду.

– HOPE став інструментом, який дозволяє допомагати швидко, прозоро і в масштабах всієї країни. Сьогодні ми говоримо про розширення цього проєкту і готуємо нові рішення. Це про справедливість і про державну відповідальність, – зазначив Олексій Кулеба.

Окремим напрямом розмови стала нова ініціатива Мінрозвитку житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

У межах проєкту програма єВідновлення передбачає надання українцям житлових ваучерів, які можна використати на придбання житла, перший внесок за іпотекою або погашення кредиту.

Допомога надаватиметься поетапно: спочатку учасникам бойових дій та родинам загиблих захисників, далі людям з інвалідністю, багатодітним родинам і дітям-сиротам, на завершальному етапі – іншим категоріям ВПО.

Нагадаємо, що завдяки проєкту HOPE сьогодні вже понад 94 тис. українських родин отримали компенсації на відновлення пошкодженого житла.

У травні Україна та Світовий банк підписали угоду про додаткове фінансування у розмірі $84 млн, що допоможе підтримати ще близько 25 тис. сімей.

Джерело: Уряд online

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