Летом инфляция в Украине замедлится — прогноз НБУ
Летом ожидается замедление темпов инфляции в Украине, поскольку импульс к ускорению уже исчерпался.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности от Национального банка Украины (НБУ).
Чего ожидать от инфляции в Украине летом
В Нацбанке напомнили, что в мае годовая инфляция достигла 15,9%. Это означает, что за год уровень потребительских цен в Украине вырос почти на 16%.
Однако в регуляторе успокаивают: рост цен в ближайшее время начнет замедляться. На снижение уровня инфляции в Украине повлияют:
- поступление нового урожая;
- улучшение ситуации в энергетике;
- неизменность тарифов на газ и отопление для домохозяйств.
— Даже несмотря на повреждения от весенних заморозков, поступление на рынок свежей сельскохозяйственной продукции будет способствовать снижению продовольственной инфляции, — отметили в НБУ.
Кроме того, важным фактором снижения инфляции в Украине является сохранение жесткой монетарной политики. В конце 2024 года Нацбанк ужесточил финансовые условия, что привело к росту процентных ставок по депозитам и активизировало вложения граждан и бизнеса в гривневые срочные инструменты.
Переход к более мягкой политике станет возможным только после того, как будет преодолен ценовой пик и риски длительного удержания инфляции на высоком уровне уменьшатся.