Летом инфляция в Украине замедлится — прогноз НБУ

Летом ожидается замедление темпов инфляции в Украине, поскольку импульс к ускорению уже исчерпался.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности от Национального банка Украины (НБУ).

Чего ожидать от инфляции в Украине летом

В Нацбанке напомнили, что в мае годовая инфляция достигла 15,9%. Это означает, что за год уровень потребительских цен в Украине вырос почти на 16%.

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Однако в регуляторе успокаивают: рост цен в ближайшее время начнет замедляться. На снижение уровня инфляции в Украине повлияют:

поступление нового урожая;

улучшение ситуации в энергетике;

неизменность тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

— Даже несмотря на повреждения от весенних заморозков, поступление на рынок свежей сельскохозяйственной продукции будет способствовать снижению продовольственной инфляции, — отметили в НБУ.

Кроме того, важным фактором снижения инфляции в Украине является сохранение жесткой монетарной политики. В конце 2024 года Нацбанк ужесточил финансовые условия, что привело к росту процентных ставок по депозитам и активизировало вложения граждан и бизнеса в гривневые срочные инструменты.

Переход к более мягкой политике станет возможным только после того, как будет преодолен ценовой пик и риски длительного удержания инфляции на высоком уровне уменьшатся.

Источник : НБУ

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