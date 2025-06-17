Улітку інфляція в Україні сповільниться – прогноз НБУ

Влітку очікується уповільнення темпів інфляції в Україні, оскільки імпульс до прискорення вже вичерпався.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку України (НБУ).

Чого очікувати від інфляції в Україні влітку

У Нацбанку нагадали, що в травні річна інфляція досягла 15,9%. Це означає, що за рік рівень споживчих цін в Україні зріс майже на 16%.

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Однак у регуляторі заспокоюють: зростання цін найближчим часом почне сповільнюватися. На зниження рівня інфляції в Україні вплинуть:

надходження нового врожаю;

поліпшення ситуації в енергетиці;

незмінність тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

– Навіть попри пошкодження від весняних заморозків, надходження на ринок свіжої сільськогосподарської продукції сприятиме зниженню продовольчої інфляції, – зазначили в НБУ.

Крім того, важливим фактором зниження інфляції в Україні є збереження жорсткої монетарної політики. Наприкінці 2024 року Нацбанк посилив фінансові умови, що призвело до зростання процентних ставок за депозитами та активізувало вкладення громадян і бізнесу в гривневі строкові інструменти.

Перехід до більш м’якої політики стане можливим тільки після того, як буде подолано ціновий пік і ризики тривалого утримання інфляції на високому рівні зменшаться.

Джерело : НБУ

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