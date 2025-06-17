Улітку інфляція в Україні сповільниться – прогноз НБУ
Влітку очікується уповільнення темпів інфляції в Україні, оскільки імпульс до прискорення вже вичерпався.
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку України (НБУ).
Чого очікувати від інфляції в Україні влітку
У Нацбанку нагадали, що в травні річна інфляція досягла 15,9%. Це означає, що за рік рівень споживчих цін в Україні зріс майже на 16%.
Однак у регуляторі заспокоюють: зростання цін найближчим часом почне сповільнюватися. На зниження рівня інфляції в Україні вплинуть:
- надходження нового врожаю;
- поліпшення ситуації в енергетиці;
- незмінність тарифів на газ і опалення для домогосподарств.
– Навіть попри пошкодження від весняних заморозків, надходження на ринок свіжої сільськогосподарської продукції сприятиме зниженню продовольчої інфляції, – зазначили в НБУ.
Крім того, важливим фактором зниження інфляції в Україні є збереження жорсткої монетарної політики. Наприкінці 2024 року Нацбанк посилив фінансові умови, що призвело до зростання процентних ставок за депозитами та активізувало вкладення громадян і бізнесу в гривневі строкові інструменти.
Перехід до більш м’якої політики стане можливим тільки після того, як буде подолано ціновий пік і ризики тривалого утримання інфляції на високому рівні зменшаться.