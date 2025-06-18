Экспортная пошлина на сою и рапс пополнит бюджет на 7,3 млрд грн — Кисилевский

Украинские заводы по переработке сои и рапса недозагружены на 35%. Если задействовать эти мощности, государственный бюджет получит 7,3 млрд грн дополнительных доходов на финансирование ВСУ, а также обеспечит увеличение валютных поступлений на $238 млн, строительство десятков заводов и тысячи новых рабочих мест.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, объясняя необходимость введения 10% пошлины на вывоз сои и рапса.

Почему нужна экспортная пошлина на сою и рапс

13 июня Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил поправку авторства Дмитрия Кисилевского, которой 10% экспортная пошлина вводится для экспортных операций трейдеров.

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— Стимулирование перерабатывающей промышленности — стратегическая цель государственной экономической политики. Результатом введения экспортной пошлины на сою и рапс станет стимулирование крупных трейдеров не вывозить сырье, а построить заводы для его переработки в Украине, — пояснил нардеп.

По его словам, ранее благодаря подобным шагам на рынках подсолнечника и леса-кругляка Украина получила очень мощные инвестиции в эти отрасли.

— Нынешняя инициатива — продолжение последовательной экономической политики. Украинские фермеры уже сталкивались с невозможностью вывезти урожай из-за блокирования портов и сухопутной границы. Поэтому важно создать условия, когда отправить урожай на переработку можно будет в своей или соседней общине, а не рисковать из-за непредсказуемой ситуации с блокировками на границе, — отметил Кисилевский.

Он пояснил, что введение 10% пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки: вчетверо рапсового масла, более чем втрое рапсового шрота, а также на 50% соевого масла и почти вдвое — соевого шрота.

Политик напомнил, что в 2024 году в Украине собрали 6,6 млн тонн сои, из которых 54,5% было вывезено для переработки за границу, а урожай рапса составил 3,7 млн тонн, из которых 86,4% вывезли за пределы страны.

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