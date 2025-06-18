Експортне мито на сою та ріпак поповнить бюджет на 7,3 млрд грн – Кисилевський

Українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%. Якщо задіяти ці потужності, державний бюджет отримає 7,3 млрд грн додаткових доходів на фінансування ЗСУ, а також забезпечить збільшення валютних надходжень на $238 млн, будівництво десятків заводів та тисячі нових робочих місць.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, пояснюючи необхідність запровадження 10% мита на вивезення сої та ріпаку.

Чому потрібне експортне мито на сою та ріпак

13 червня Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив поправку авторства Дмитра Кисилевського, якою 10% експортне мито запроваджується для експортних операцій трейдерів.

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Фермери, які експортують власний урожай, збережуть безмитний режим.

– Стимулювання переробної промисловості – стратегічна мета державної економічної політики. Результатом запровадження експортного мита на сою й ріпак стане стимулювання великих трейдерів не вивозити сировину, а побудувати заводи для її переробки в Україні, – пояснив нардеп.

За його словами, раніше завдяки подібним крокам на ринках соняшника та лісу-кругляка Україна отримала дуже потужні інвестиції в ці галузі.

– Нинішня ініціатива – продовження послідовної економічної політики. Українські фермери вже стикались з неможливістю вивезти врожай через блокування портів і сухопутного кордону. Тож важливо створити умови, коли відправити урожай на переробку можна буде у своїй чи сусідній громаді, а не ризикувати через непередбачувану ситуацію з блокуваннями на кордоні, – зауважив Кисилевський.

Він пояснив, що запровадження 10% мита на експорт сировини сприятиме збільшенню експорту продуктів переробки: в чотири рази для ріпакової олії, більш як утричі для ріпакового шроту, а також на 50% для соєвої олії та майже вдвічі для соєвого шроту.

Політик нагадав, що у 2024 році в Україні зібрали 6,6 млн тонн сої, з яких 54,5% було вивезено для переробки за кордон, а врожай ріпаку становив 3,7 млн тонн, з яких 86,4% вивезли за межі країни.

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