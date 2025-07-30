Служба доставки суши Япико начала свою историю в 2011 году в Харькове. Изначально планировался небольшой суши-бар, но после детального анализа рынка команда решила сосредоточиться на создании удобной онлайн-службы доставки суши и пиццы.

С тех пор Yapiko превратился в мощный бренд, объединяющий несколько производств и ресторанов по всему Харькову. Сейчас доставка Япико доступна не только в Харькове, но и в Киеве, Полтаве и Одессе.

Ребрендинг: от Япошки до Япико

В начале деятельности компании ее логотипом был малыш-японец, которого назвали Япошка. Однако название могло звучать оскорбительно для японцев. При создании бренда этого не учли, но, уважая японскую культуру, компания приняла решение изменить имя. Так Япошка превратился в современный и уважительный бренд Япико.

Широкий выбор кухонь и разнообразное меню

Япико предлагает не только классические суши: нигири, гунканы, роллы, сеты и спринг роллы, но и блюда других азиатских и европейских кухонь. Меню разработано так, чтобы удовлетворить вкусы как поклонников традиционных японских блюд, так и тех, кто ищет новые кулинарные впечатления.

Благодаря такому подходу Япико подходит и для тихих вечеров вдвоем, и для больших праздничных мероприятий.

Высокое качество продуктов и контроль

Одним из главных приоритетов Япико является качество и свежесть ингредиентов. Особенно это касается рыбы, основного компонента суши, где от свежести зависит вкус и безопасность блюда.

Повара строго придерживаются утвержденных рецептур, контролируют каждый этап приготовления, чтобы клиенты получали настоящий гастрономический опыт.

Сервис и скорость доставки

До войны служба работала круглосуточно, однако с началом военных действий в Харькове время работы доставки было ограничено из-за комендантского часа. Несмотря на сложные условия, Япико продолжает своевременно доставлять заказы, компенсируя задержки, если они случаются.

Клиенты могут в реальном времени отслеживать движение курьера через удобное приложение, что повышает прозрачность и доверие.

Удобные способы заказа и оплаты

Оформить заказ можно легко через официальный сайт, выбрав любимые позиции в меню и оформив доставку на дом или в офис. Кроме доставки, доступен самовывоз со скидкой 10%, что является выгодным предложением для тех, кто хочет забрать заказ самостоятельно. Оплата возможна наличными или картой как при доставке, так и онлайн.

Несмотря на вызовы, Япико сохраняет высокое качество обслуживания, скорость доставки и постоянно информирует клиентов об актуальном режиме работы. Это позволяет харьковчанам и жителям других городов чувствовать комфорт и уверенность в надежности сервиса даже в сложные времена.

Почему выбирают Япико

Надежность и честность, которые проявляются в прозрачном информировании о времени доставки и возможности отслеживать курьера в реальном времени.

Высокое качество продуктов и приготовления, которое строго контролируется в соответствии с оригинальными рецептами.

Широкий выбор блюд — от классических суши до популярных европейских и азиатских вкусностей.

Удобство в заказе и оплате благодаря нескольким способам оплаты и возможности оформить заказ через сайт или мобильное приложение.

Гибкость доставки по Харькову, Киеву, Полтаве и Одессе, а также выгодный самовывоз со скидкой.

Япико дарит возможность насладиться вкусной, свежей едой с комфортом, независимо от обстоятельств. Команда бренда делает все, чтобы каждый клиент чувствовал заботу и получал заказ быстро и качественно.

