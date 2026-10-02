Многие украинские родители ежедневно пользуются автомобилем, чтобы отвезти детей в школу, детский сад, на занятия или по делам. Даже обычная короткая поездка по городу требует соблюдения правил дорожного движения.

Штраф можно получить не только за превышение скорости или неправильную парковку. Отдельные требования касаются и перевозки детей в автомобиле. В частности, родителей часто интересует, можно ли сажать ребенка на переднее сиденье и при каких условиях это разрешено.

Факты ICTV выясняли, можно ли перевозить ребенка на переднем сиденье в автокресле и какие правила при этом нужно соблюдать.

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Можно ли перевозить ребенка на переднем сиденье автомобиля

Перевозить ребенка на переднем сиденье автомобиля можно не во всех случаях. Правила зависят от возраста и роста ребенка, а также от того, используется ли детская удерживающая система.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, детей ростом менее 150 см нельзя перевозить без детской удерживающей системы. Она должна соответствовать росту и весу ребенка и использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Во время поездки ребенок должен быть пристегнут в такой системе.

В МВД сообщили, что при этом ПДД устанавливают отдельное правило относительно места установки автокресла или другой удерживающей системы. По общему правилу ее размещают не на первом ряду сидений.

В Патрульной полиции рассказали, что исключение предусмотрено для детей до трех лет. Такого ребенка можно перевозить на переднем сиденье легкового автомобиля в удерживающей системе, если она установлена против направления движения. Фронтальную подушку безопасности на этом месте необходимо обязательно отключить, если автомобиль ею оборудован. Это предусмотрено пунктом 21.13 ПДД.

— Самым безопасным местом считается среднее место на заднем сиденье. Если вы устанавливаете кресло на переднем сиденье, а это разрешено только для детей до 3 лет в кресле «лицом назад», обязательно отключите фронтальную подушку безопасности, — сообщает патрульная полиция.

Поэтому ребенка в возрасте от трех лет, который имеет рост менее 150 см, перевозить на переднем сиденье в автокресле нельзя, поскольку удерживающую систему для него необходимо устанавливать не в первом ряду.

Если же ребенок уже имеет рост 150 см или больше, требование об использовании детской удерживающей системы на него не распространяется. Соответственно, он может ехать на переднем сиденье со стандартным ремнем безопасности.

Также запрещено перевозить детей на руках как на переднем, так и на заднем сиденье. Патрульная полиция подчеркивает, что ребенок должен быть надлежащим образом зафиксирован во время каждой поездки.

Есть ли штраф за перевозку ребенка на переднем сиденье

За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность по статье 121 КУоАП.

Размер штрафа за перевозку ребенка на переднем сиденье автомобиля зависит от того, является ли это первым нарушением водителя или он уже привлекался к ответственности за такое нарушение в течение года.

Какой штраф за перевозку ребенка на переднем сиденье автомобиля:

Первое нарушение наказывается штрафом 510 грн, предусмотренным частью 10 статьи 121 КУоАП. Именно по этой норме патрульные, в частности, привлекают к ответственности водителей, которые нарушают требования по перевозке детей.

Если водитель совершит такое нарушение повторно в течение года, штраф составит 850 грн. Это предусмотрено частью 11 статьи 121 КУоАП.

Таким образом, штраф за перевозку ребенка на переднем сиденье автомобиля налагается не всегда, поскольку значение имеют возраст и рост ребенка. Ответственность наступает за нарушение правил его перевозки.

Если ребенок имеет рост менее 150 см, для него необходима соответствующая удерживающая система, а правила ее установки зависят от возраста. Для ребенка до трех лет перевозка на переднем сиденье допускается только при соблюдении специальных условий.

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