Кличко: Количество членов АГУ увеличилось до 742

К Ассоциации городов Украины присоединились еще 40 местных советов. И на сегодняшний день количество членов АГУ увеличилось до 742.

Об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления ассоциации перед XIV Украинский муниципальный форум, который состоится сегодня в Тернополе.

– Мне приятно, что сегодня мы принимаем в ряды ассоциации городов еще 40 новых членов. К нам сегодня обращаются местные советы, территориальные общины, которые принимают решение о присоединении к Ассоциации городов Украины, – отметил Кличко. – Это важно для развития местного самоуправления, для осуществления реформы по децентрализации. Ведь вместе мы сильнее и эффективнее можем отстаивать интересы местных общин, решать проблемы, которые являются общими для городов, городков и поселков Украины.

Сегодня в Тернополе состоится XIV Украинский муниципальный форум – День диалога с властью. Мероприятие является ежегодным собранием Ассоциации городов Украины и площадкой для обсуждения проблем обеспечения жизнедеятельности территориальных общин и формирования общей позиции АГУ и органов государственной власти.

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В Дни диалога в Тернополе примут участие премьер-министр Украины, члены правительства, народные депутаты, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, специальный посланник правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, международные эксперты.