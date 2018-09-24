Кличко: Кількість членів АМУ збільшилася до 742

До Асоціації міст України приєдналися ще 40 місцевих рад. І на сьогодні кількість членів АМУ збільшилася до 742.

Про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління асоціації перед XIV Українським муніципальним форумом, який відбудеться сьогодні в Тернополі.

– Мені приємно, що сьогодні ми приймаємо до лав асоціації міст ще 40 нових членів. До нас сьогодні звертаються місцеві ради, територіальні громади, які ухвалюють рішення про приєднання до Асоціації міст України, – відзначив Кличко. – Це важливо для розвитку місцевого самоврядування, для втілення реформи з децентралізації. Адже разом ми сильніші, і ефективніше можемо відстоювати інтереси місцевих громад, розв‘язувати проблеми, які є спільними для міст, містечок і селищ України.

Сьогодні в Тернополі відбудеться XIV Український муніципальний форум – День діалогу з владою. Захід є щорічним зібранням Асоціації міст України і майданчиком для обговорення проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад та формування спільної позиції АМУ і органів державної влади.

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У Дні діалогу в Тернополі візьмуть участь також прем‘єр-міністр України, члени уряду, народні депутати, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, спеціальний посланник Уряду ФРН з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георг Мільбрадт, міжнародні експерти.