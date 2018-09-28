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Кличко убедил столичных депутатов поддержать запрет на ночную продажу спиртного

Киевсовет в четверг, 27 сентября, принял инициированное мэром Виталием Кличко решение, которым запретил продажу алкоголя в магазинах с 23:00 до 10:00.

Об этом сообщил советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец в социальной сети  Facebook.

– Сегодня Киевсовет проголосовал решение, запрещающее продавать алкоголь в стационарных магазинах, на заправках и т. д. с 23:00 до 10:00. На этот раз у производителей и дистрибьюторов не получится оспорить эту инициативу в судах, поскольку она принята, исходя из недавно утвержденного закона Украины, который дал право городам самим определять режим продажи алкоголя, – объяснил парламентарий.

По его словам, запрет начнет действовать, как только мэр подпишет решение Киевсовета.

– Санкция за нарушение – штраф. Как только решение будет подписано и опубликовано, инспектора по благоустройству получат полномочия заниматься фиксацией нарушений, – отметил народный депутат.

Он считает, что следующее задание – это увеличить наказание за продажу алкоголя в запрещенное время, вплоть до лишения лицензии.

– В будущем мы будем инициировать изменения в законодательство с целью увеличение ответственности для нарушителей. Уверен, что на случаи, когда решение местного совета не выполняется, необходимо дать полномочия по аннуляции лицензии на продажу алкоголя местным фискальным органам, – считает Дмитрий Белоцерковец.

Отметим, что Верховная Рада 22 марта наделила местные органы власти полномочиями принимать подобные ограничения, в том числе, запрет на ночную продажу алкоголя.

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Напомним, что решение о ночном запрете на продажу алкоголя инициировал Виталий Кличко.

– У нас неутешительная криминогенная ситуация, большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Во многих городах в развитых странах такое ограничение успешно работает. И мы внедряем мировой опыт. Уверен, что это один из шагов, которые мы должны сделать, чтобы снизить преступность, – заявил мэр Киева.

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