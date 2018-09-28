Київрада у четвер, 27 вересня, прийняла ініційоване мером Віталієм Кличком рішення, яким заборонила продаж алкоголю в магазинах з 23:00 до 10:00.

Про це повідомив радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

– Сьогодні Київрада проголосувала за рішення, яке забороняє продавати алкоголь в стаціонарних магазинах, на заправках і т.д. з 23:00 до 10:00. Цього разу у виробників і дистриб’юторів не вийде оскаржити цю ініціативу в судах, оскільки вона прийнята, виходячи з нещодавно затвердженого закону України, який дав право містам самим визначати режим продажу алкоголю, – пояснив парламентарій.

За його словами, заборона почне діяти, як тільки мер підпише рішення Київради.

– Санкція за порушення – штраф. Як тільки рішення буде підписано і опубліковано, інспектори з благоустрою отримають повноваження займатися фіксацією порушень, – зазначив народний депутат.

Він вважає, що наступне завдання – це збільшити покарання за продаж алкоголю у заборонений час, аж до позбавлення ліцензії.

– В майбутньому ми будемо ініціювати зміни до законодавства з метою збільшення відповідальності для порушників. Упевнений, що на випадки, коли рішення місцевої ради не виконується, необхідно дати повноваження по ануляції ліцензії на продаж алкоголю місцевим фіскальним органам, – вважає Дмитро Білоцерківець.

Відзначимо, що Верховна Рада 22 березня наділила місцеві органи влади повноваженнями приймати подібні обмеження, в тому числі, заборона на нічний продаж алкоголю.

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Нагадаємо, що рішення про нічному заборону на продаж алкоголю ініціював Віталій Кличко.