Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
Он напоминает – только за первый день вступления в силу закона в городе эвакуировали 23 авто-нарушителя правил дорожного движения.
– Основное внимание, конечно, приковано к центру. Убираются авто, нарушающих правила парковки в критически загруженных местах: на Бессарабке – как непосредственно вокруг рынка, так и на переходе на Бассейную, особенно вблизи Гулливера, где из четырех существующих полос движутся только две. Такие же проблемы есть на Михайловской и Софийской. Перечень улиц расширяться, эвакуаторы будут убирать машины, припаркованные незаконно и мешающие движению транспорта с других улиц, – подчеркнул Дмитрий Давтян.
Он отмечает: в центре на крытых паркингах создано более 4000 паркомест, большинство из которых до недавнего времени стояли пустыми.
– Сейчас ситуация будет меняться, ведь эвакуация стоит в среднем 1500 гривен, а это точно дороже, чем паркинг, особенно если использовать талоны и абонементы. Это не только законно, но и безопасно, и удобно. Ведь комфорт пребывания в городе – это ответственность и власти, и коммунальных структур, и жителей, и гостей, – подытожил заместитель председателя КГГА.
Напомним, что закон о реформировании сферы парковки транспортных средств вступил в силу 27 сентября 2018.