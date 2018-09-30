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За 1-й день действия закона о парковке в Киеве эвакуировали 23 авто – КГГА

На дорогах Киева должен быть порядок независимо от того, насколько в полной мере работает закон.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он напоминает – только за первый день вступления в силу закона в городе эвакуировали 23 авто-нарушителя правил дорожного движения.

– Основное внимание, конечно, приковано к центру. Убираются авто, нарушающих правила парковки в критически загруженных местах: на Бессарабке – как непосредственно вокруг рынка, так и на переходе на Бассейную, особенно вблизи Гулливера, где из четырех существующих полос движутся только две. Такие же проблемы есть на Михайловской и Софийской. Перечень улиц расширяться, эвакуаторы будут убирать машины, припаркованные незаконно и мешающие движению транспорта с других улиц, – подчеркнул Дмитрий Давтян.

Он отмечает: в центре на крытых паркингах создано более 4000 паркомест, большинство из которых до недавнего времени стояли пустыми.

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– Сейчас ситуация будет меняться, ведь эвакуация стоит в среднем 1500 гривен, а это точно дороже, чем паркинг, особенно если использовать талоны и абонементы. Это не только законно, но и безопасно, и удобно. Ведь комфорт пребывания в городе – это ответственность и власти, и коммунальных структур, и жителей, и гостей, – подытожил заместитель председателя КГГА.

Напомним, что закон о реформировании сферы парковки транспортных средств вступил в силу 27 сентября 2018.

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