Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он напоминает – только за первый день вступления в силу закона в городе эвакуировали 23 авто-нарушителя правил дорожного движения.

– Основное внимание, конечно, приковано к центру. Убираются авто, нарушающих правила парковки в критически загруженных местах: на Бессарабке – как непосредственно вокруг рынка, так и на переходе на Бассейную, особенно вблизи Гулливера, где из четырех существующих полос движутся только две. Такие же проблемы есть на Михайловской и Софийской. Перечень улиц расширяться, эвакуаторы будут убирать машины, припаркованные незаконно и мешающие движению транспорта с других улиц, – подчеркнул Дмитрий Давтян.

Он отмечает: в центре на крытых паркингах создано более 4000 паркомест, большинство из которых до недавнего времени стояли пустыми.

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