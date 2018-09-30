На цьому наголосив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Він нагадує – тільки за перший день вступу в дію закону у місті евакуювали 23 авто-порушники правил дорожнього руху.

– Основна увага, звичайно, прикута до центру. Прибираються авто, що порушують правила паркування у критично завантажених місцях: на Бессарабці – як безпосередньо довкола ринку, так і на переході на Басейну, особливо поблизу Гуліверу, де з чотирьох існуючих смуг рухаються лише дві. Такі ж проблеми маємо на Михайлівський та Софійській. Перелік вулиць розширюватиметься, евакуатори прибиратимуть автівки, що припарковані незаконно та заважають руху транспорту з інших вулиць, – підкреслив Дмитро Давтян.

Він зазначає: у центрі на критих паркінгах створено понад 4000 паркомісць, більшість з яких донедавна стояли порожніми.

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