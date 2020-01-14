27 осіб: опублікований список помічників і радників Гончарука

У прем’єр-міністра України Олексія Гончарука працює чотири штатних радники, два помічники і 21 радник на громадських засадах.
Станом на 11.01.2020 року штатними радниками Гончарука є:
- Оксана Сікора (працювала прес-секретарем в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі);
- Марина Гузь (була помічником депутата Верховної Ради VIII скликання від фракції ВО Батьківщина Олексія Рябчина);
- Світлана Заліщук (була депутатом Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка);
- Яна Юносова (була заступником начальника управління – начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в Івано-Франківській області).
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Помічники прем’єр-міністра:
- Інна Ходак;
- Ольга Охрименко.
Радниками на громадських засадах прем’єра працюють:
- колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко;
- колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик;
- заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Володимир Головатенко;
- менеджер ІТ-проектів в Офісі ефективного регулювання BRDO Яна Горюнова;
- виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.
Також радниками прем’єра на громадських засадах значаться:
- глава Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство), керівник сектора сільського господарства Офісу ефективного регулювання BRDO Андрій Заблоцький;
- директор Європейського інформаційно-дослідницького центру Роман Кобець;
- проектний менеджер в Офісі з просування експорту Світлана Котляревська;
- експерт Центрального офісу реформ при Міністерстві розвитку громад і територій Іван Ликеря;
- словацький політик Іван Міклош;
- депутат Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка Олексій Мушак.
Радниками Гончарука також є Світлана Гринчук, Сергій Дугін, Ігор Дядюра, Олександр Зикін, Оксана Нечипоренко, Павло Остапенко, Олександр Пукшин, Олександр Славський, Харт Джеймс Джеффрі Джек і Олександр Роднянський.
Раніше Факти ICTV писали, що Гончарук відзвітував про хід розслідування катастрофи літака в Ірані.