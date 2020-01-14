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Факти / Україна / Політика

27 осіб: опублікований список помічників і радників Гончарука

У прем’єр-міністра України Олексія Гончарука працює чотири штатних радники, два помічники і 21 радник на громадських засадах.

Станом на 11.01.2020 року штатними радниками Гончарука є:

  • Оксана Сікора (працювала прес-секретарем в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі);
  • Марина Гузь (була помічником депутата Верховної Ради VIII скликання від фракції ВО Батьківщина Олексія Рябчина);
  • Світлана Заліщук (була депутатом Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка);
  • Яна Юносова (була заступником начальника управління – начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в Івано-Франківській області).

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Помічники прем’єр-міністра:

  • Інна Ходак;
  • Ольга Охрименко.

Радниками на громадських засадах прем’єра працюють:

  • колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко;
  • колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик;
  • заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Володимир Головатенко;
  • менеджер ІТ-проектів в Офісі ефективного регулювання BRDO Яна Горюнова;
  • виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.

Також радниками прем’єра на громадських засадах значаться:

  • глава Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство), керівник сектора сільського господарства Офісу ефективного регулювання BRDO Андрій Заблоцький;
  • директор Європейського інформаційно-дослідницького центру Роман Кобець;
  • проектний менеджер в Офісі з просування експорту Світлана Котляревська;
  • експерт Центрального офісу реформ при Міністерстві розвитку громад і територій Іван Ликеря;
  • словацький політик Іван Міклош;
  • депутат Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка Олексій Мушак.

Радниками Гончарука також є Світлана Гринчук, Сергій Дугін, Ігор Дядюра, Олександр Зикін, Оксана Нечипоренко, Павло Остапенко, Олександр Пукшин, Олександр Славський, Харт Джеймс Джеффрі Джек і Олександр Роднянський.

Раніше Факти ICTV писали, що Гончарук відзвітував про хід розслідування катастрофи літака в Ірані.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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