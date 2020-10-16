Рубить с плеча — не решение проблемы —  Зубик

Чего добьются? Рынок остановится: Владимир Зубик об инициативах некоторых депутатов по поводу защиты инвесторов.

Предложения некоторых представителей парламента по поводу того, как защитить инвесторов новостроек, рискуют убить рынок недвижимости.

Об этом в блоге на сайте korrespondent.net предупреждает президент некоммерческой Ассоциации предприятий-строителей Интергал-Буд Владимир Зубик. Владелец одной из крупнейших строительных компаний Украины считает, что к решению проблемы нужно подходить более взвешенно и комплексно:

Рубить с плеча — не решение проблемы. Сегодня от депутатского корпуса исходят инициативы, которые предлагают лечить больные ноги путем их ампутации. Например, некоторые представители налогового комитета ВР предлагают внести целый пакет правок в Налоговый кодекс и ряд других законов. Среди прочего, нам фактически предлагают перевести институты совместного инвестирования на общую систему налогообложения. Чего добьются? Рынок остановится.

Зубик считает, что у застройщика сегодня нет не то, что сверхприбыли, а и, зачастую, просто прибыли, которая нам позволит взять на себя новые издержки. Мы давно на ценовом дне. А покупатели просто откажутся оплачивать жадность и глупость политиков и чиновников!

К таким же опасным экспериментам Владимир Зубик относит и идею фактического запрета договоров предварительной продажи, которая уже обсуждалась в кулуарах и присутствует в опубликованном Министерством развития общин и территорий проекте закона О защите прав инвесторов в строящихся объектах.

Не проблема строить и продавать людям уже готовое жилье, но вы спросили покупателя: готов ли он платить на 30-50% дороже? Может, сначала снизим ставки на кредиты до нескольких процентов, как в Европе? А уже потом начнем сравнивать, как у нас и как в Европе? Или наше государство и муниципалитеты перестанут перекладывать на плечи строителей свою работу и ответственность?-пишет Владимир Зубик.

По его мнению сейчас же в Украине сопутствующая инфраструктура, проведение сетей к новым ЖК и промышленным объектам, даже подключение к ним, ложится жестким финансовым и организационным бременем на плечи застройщиков.

А в итоге — на покупателей жилья. Также он обращает внимание на еще одну инициативу отдельных депутатов, которая в условиях украинского строительного рынка может обернуться негативными последствиями для инвесторов и застройщиков.

В кулуарах различных комитетов ВР и Кабмина обсуждается предложение разрешить продажу только зарегистрированной недвижимости. И как это реально будет? Приведите в порядок разрешительную систему, где сейчас происходит настоящий коллапс! Сегодня колоссальная проблема — сертификат на уже готовое жилье. А вы представляете, что будет с перспективными объектами? Рынок ждет тотальная блокада. Кто-нибудь из авторов подобных инициатив просчитывал последствия? — спрашивает Владимир Зубик и сам сразу же рассказывает о некоторых из них.

По его словам, строительство в Украине сегодня — больше, чем просто строительство. Это фундамент стабильности всего социально-экономического уклада страны. Молодежь остается в Украине, потому что видит возможность купить квартиру по реальной цене. Это то, что держит молодых в стране.

Мы же сами прогоняем и своих людей, и деньги, и бизнес за рубеж навсегда. Сейчас конкуренция между странами за инвенции, человеческий ресурс, кошелек потребителя стала глобальной. И Украина просто катастрофически проигрывает.

Инвесторы, бизнес, в том числе и внутренние игроки строительного рынка, все пристальнее присматриваются к более прозрачным, прогнозируемым и, чего скрывать, более выгодным городам и странам. А такие попытки и законодательные инициативы отнюдь не улучшают инвестиционный климат нашей страны.

Не разрушайте этот фундамент необдуманными инициативами без просчетов. Улучшать ситуацию можно и нужно, но в диалоге с рынком, путем комплекса мер по улучшению инвестиционного климата, дерегуляции и т. д. Без фундамента не сможет выстоять даже самое крепкое здание. Это я вам говорю как человек, построивший уже не один миллион квадратных метров жилья, — заканчивает свой пост Владимир Зубик.

Недавно Факты ICTV писали о том, что доступные кредиты на жилье удержат в Украине работников — Зубик.