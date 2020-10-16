Рубати з плеча – не вирішення проблеми – Зубик

Чого доб’ються? Ринок зупиниться: Володимир Зубик про ініціативи деяких депутатів з приводу захисту інвесторів.

Пропозиції деяких представників парламенту з приводу того, як захистити інвесторів новобудов, ризикують вбити ринок нерухомості.

Про це в блозі на сайті korrespondent.net застерігає президент некомерційної Асоціації підприємств-будівельників Інтергал-Буд Володимир Зубик. Власник однієї з найбільших будівельних компанії України вважає, що до вирішення проблеми потрібно підходити більш виважено і комплексно:

Рубати з плеча – не вирішення проблеми. Сьогодні від депутатського корпусу надходять ініціативи, які пропонують лікувати хворі ноги ампутацією. Наприклад, деякі представники податкового комітету ВР пропонують внести цілий пакет правок до Податкового кодексу та низку інших законів. Наприклад, нам фактично пропонують перевести інститути спільного інвестування на загальну систему оподаткування. Чого доб’ються? Ринок зупиниться.

Зубик вважає, що у забудовника сьогодні немає не те що надприбутків, а й, найчастіше, просто прибутку, який дозволить взяти на себе нові витрати. Ми давно на ціновому дні. А покупці просто відмовляться оплачувати жадібність і дурість політиків і чиновників!

До таких же небезпечних експериментів Володимир Зубик відносить й ідею фактичної заборони договорів попереднього продажу, яка вже обговорювалася в кулуарах і присутня в опублікованому Міністерством розвитку громад і територій проекті закону Про захист прав інвесторів в споруджуваних об’єктах.

Не проблема будувати і продавати людям вже готове житло, але ви запитали покупця: чи готовий він платити на 30-50% більше? Може, спочатку знизимо ставки на кредити до декількох відсотків, як в Європі? А вже потім почнемо порівнювати, як у нас і як у Європі. Або наша держава і муніципалітети перестануть перекладати на плечі забудовників свої роботу і відповідальність? – пише Володимир Зубик.

На його думку зараз же в Україні супутня інфраструктура, проведення мереж до нових ЖК і промислових об’єктів, навіть підключення до них, лягає жорстким фінансовим і організаційним тягарем на плечі забудовників.

А в підсумку – на покупців житла Також він звертає увагу на ще одну ініціативу деяких депутатів, яка в умовах українського будівельного ринку може мати негативні наслідки для інвесторів і забудовників.

У кулуарах різних комітетів ВР і Кабміну обговорюється пропозиція дозволити продаж тільки зареєстрованої нерухомості. І як це реально буде? Наведіть лад у дозвільній системі, де зараз відбувається справжній колапс! Сьогодні колосальна проблема – сертифікат на готове житло. А ви уявляєте, що буде з перспективними об’єктами? Ринок чекає тотальна блокада. Хто-небудь з авторів подібних ініціатив прораховував наслідки? – запитує Володимир Зубик і сам відразу ж розповідає про деякі з них.

За його словами, будівництво в Україні сьогодні – більше, ніж просто будівництво. Це фундамент стабільності всього соціально-економічного укладу країни. Молодь залишається в Україні, тому що бачить можливість купити квартиру за реальною ціною. Це те, що тримає молодих в країні.

Ми ж самі проганяємо і своїх людей, і гроші, і бізнес за кордон назавжди. Зараз конкуренція між країнами за інвенції, людський ресурс, гаманець споживача стала глобальною. І Україна просто катастрофічно програє.

Інвестори, бізнес, в тому числі і внутрішні гравці будівельного ринку, пильніше придивляються до більш прозорих, прогнозованих і, ніде правди діти, більш вигідних міст і країн. А такі спроби і законодавчі ініціативи аж ніяк не покращують інвестиційний клімат нашої країни.

Не руйнуйте цей фундамент необдуманими ініціативами. Покращувати ситуацію можна і потрібно, але в діалозі з ринком, за допомогою комплексу заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату, дерегуляції і т. д. Без фундамента не зможе вистояти навіть найміцніша будівля. Це я вам кажу як людина, що побудувала вже не один мільйон квадратних метрів житла, – закінчує свій пост Володимир Зубик.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що доступні кредити на житло утримають в Україні заробітчан – Зубик.