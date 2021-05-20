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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

До конца 2021 все, кто хочет вакцинироваться, смогут это сделать — Ляшко

Виктор Ляшко

Кандидат на должность главы Минздрава Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам.

Он выступил в Верховной Раде 20 мая 2021 года перед голосованием за свое назначение.

— Находясь на посту главного государственного санитарного врача Украины, я всегда говорил правду и был с вами откровенен. Иногда мне приходилось принимать непопулярные решения. Мне хватит и профессионализма, и устойчивости для принятия решений… Приоритетом номер один для меня является преодоление коронавирусной болезни, — отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, он отметил, что до конца 2021 года все, кто хочет вакцинироваться, смогут это сделать.

— Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать… До конца 2021 года все, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, смогут это сделать, — добавил он.

Также кандидат добавил, что уже до конца этого года в Украине планируют утвердить новые отраслевые стандарты. В планах — создать условия для предоставления профессиональной медицинской помощи гражданам и повысить зарплаты врачам, подвел итог он.

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Смена руководства Минздрава

18 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал представление о назначении нового министра.

Его претендент — Виктор Ляшко.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

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