Кандидат на посаду очільника МОЗ України Віктор Ляшко звернувся до українців.

Він виступив у Верховній Раді 20 травня 2021 року перед голосуванням за своє призначення.

– Перебуваючи на посаді головного державного санітарного лікаря України, я завжди говорив правду і був з вами відвертий. Часом мені доводилося приймати непопулярні рішення. Мені вистачить і фаховості, і стійкості для ухвалення рішень… Пріоритетом номер один для мене є подолання коронавірусної хвороби, – зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, він зазначив, що до кінця 2021 року всі, хто хоче вакцинуватися, зможуть це зробити.

– Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати і подорожувати… До кінця 2021 року усі, хто хоче вакцинуватися від коронавірусу, зможуть це зробити, – додав він.

Також кандидат додав, що вже до кінця цього року в Україні планують затвердити нові галузеві стандарти. У планах – створити умови для надання фахової медичної допомоги громадянам та підвищити зарплати лікарям, підсумував він.

Зміна керівництва МОЗ

18 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Максима Степанова з посади очільника МОЗ.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зробив подання про призначення нового міністра.

Його претендентом є Віктор Ляшко.