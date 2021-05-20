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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Алексей Любченко возглавил Минэкономики Украины

Олексій Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Верховная Рада на заседании 20 мая поддержала его кандидатуру на эту должность вместо уволенного два дня назад Игоря Петрашко.

За его кандидатуру проголосовали 393 народных депутата.

Любченко занимает важные посты в налоговых органах с 2009 года.

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29 апреля 2020 года Кабмин назначил его главой Государственной налоговой службы Украины и почти через год снова переназначил Любченко на эту должность. Согласно этому решению, он обязан возглавлять налоговую еще пять лет.

Увольнение Петрашко

Верховная Рада 18 мая поддержала увольнение Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. За – 280 народных депутатов.

Парламент также уволил министра инфраструктуры Владислава Криклия и главу Минздрава Максима Степанова.

Петрашко возглавлял Минэкономразвития чуть больше года — с 17 марта 2020 года.

Фото: ДПС

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