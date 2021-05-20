Глава Державної податкової служби Олексій Любченко призначений міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Верховна Рада на засіданні 20 травня підтримала його кандидатуру на цю посаду замість звільненого два дні тому Ігоря Петрашка.

За його кандидатуру проголосували 293 народні депутати.

Любченко обіймає важливі посади у податкових органах з 2009 року.

29 квітня 2020 року Кабмін призначив його головою Державної податкової служби України і майже через рік знову перепризначив Любченка на цю посаду. Згідно з цим рішенням, він зобов’язаний очолювати податкову ще п’ять років.

Звільнення Петрашка

Верховна Рада 18 травня підтримала звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. За – 280 народних депутатів.

Парламент також звільнив міністра інфраструктури Владислава Криклія і главу МОЗ Максима Степанова.

Петрашко очолював Мінекономрозвитку трохи більше року – з 17 березня 2020 року.

Фото: ДПС