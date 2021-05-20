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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію

Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію

У четвер, 20 травня, на ДП Антонов у Києві відбудеться прес-конференція президента Володимира Зеленського.

Початок прес-конференції заплановано на 12.00. Державне підприємство Антонов розташоване за адресою: вул. Академіка Туполєва, 1.

Пряму трансляцію прес-конференції Володимира Зеленського можна буде подивитися на Facebook-сторінці президента, а також на YouTube-каналі Фактів ICTV.

– Це буде доволі велика і докладна розмова, щоб можна було підбити підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського, – розповіли журналістам в Офісі президента.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, на прес-конференції президент обговорить із журналістами ключові напрями роботи і рішення, заплановані на третій рік каденції Володимира Зеленського.

Наразі журналісти вже потрохи збираються на прес-конференцію президента.

  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
  • Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію
Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію / 6 фотографий

Біля ДП Антонов вже є близько 100 співробітників засобів масової інформації. О 10.30 пресу почали запускати на територію підприємства.

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