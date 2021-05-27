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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

РФ отказала в экстрадиции Януковича, мы попробуем еще — Венедиктова

РФ отказала в экстрадиции Януковича, мы попробуем еще — Венедиктова

Украина потребует экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича из России. Ранее РФ отклонила такую просьбу.

Об этом в интервью заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

— Мы подавали на экстрадицию (Януковича — Ред.), Россия нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию, — подчеркнула она.

Кроме этого, Ирина Венедиктова вспомнила о $1,5 млрд так называемых деньгах Виктора Януковича.

Она подтвердила, что пока судебное разбирательство в связи с этой суммой продолжается.

Подозрение Януковичу

В конце января четвертому президенту Украины Виктору Януковичу подготовили сообщение о подозрении в государственной измене за подписание Харьковских соглашений.

Ратификация документа нарушила не только Конституцию Украины, но и закон о Международные договоры.

Напомним, в 2019 году один из райсудов Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве агрессивной войне против Украины.

Источник: Україна 24

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