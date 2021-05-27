РФ відмовила в екстрадиції Януковича, ми спробуємо ще – Венедіктова

Україна вимагатиме екстрадиції екс-президента країни Віктора Януковича з Росії. Раніше РФ відхилила таке прохання.

Про це в інтерв’ю заявила генеральний прокурор країни Ірина Венедіктова.

– Ми подавали на екстрадицію (Януковича – Ред.), Російська Федерація нам відмовила. Ми ще будемо подавати на екстрадицію, – підкреслила вона.

Крім цього, Ірина Венедиктова згадала про $1,5 млрд так званих грошей Віктора Януковича.

Вона підтвердила, що наразі судовий розгляд у зв’язку з цією сумою триває.

Підозра Януковичу

Наприкінці січня четвертому президенту України Віктору Януковичу підготували повідомлення про підозру у державній зраді через підписання Харківських угод.

Ратифікація документа порушила не лише Конституцію України, а й закон про Міжнародні договори.

Нагадаємо, у 2019 році один із райсудів Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України.