Не заплатил почти 100 млн налогов: суд наложил арест на имущество нардепа Мьялика

4 июня апелляционный суд Киева официально арестовал имущество народного депутата группы За будущее Виктора Мьялика.

Он подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн ​​гривен.

Накануне ходатайство ГБР об аресте имущества депутата отклонил судья Печерского райсуда.

Тогда прокурор решил направить жалобу в столичный апелляционный суд.

Дело Виктора Мьялика

Народный депутат Виктор Мьялик получил сообщение о подозрении в уклонении от уплаты налогов 25 марта.

Впоследствии стали известны подробности уголовного производства. Выяснилось, что Виктор Мьялик занимался строительством многоэтажек под Киевом, после чего начал продавать квартиры.

По информации СМИ, депутат зарегистрировал на себя право собственности на все 1221 квартир, не создав для юридического лица.

Таким образом при продаже недвижимости Мьялик платил налог в размере 5% вместо 18%.