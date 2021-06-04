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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Не заплатив майже 100 млн податків: суд наклав арешт на майно нардепа М’ялика

Не заплатив майже 100 млн податків: суд наклав арешт на майно нардепа М’ялика

4 червня апеляційний суд Києва офіційно арештував майно народного депутата групи За майбутнє Віктора М’ялика.

Він підозрюється в ухиленні від сплати податків на понад 97 млн гривень.

Напередодні клопотання ДБР про арешт майна депутата відхилив суддя Печерського райсуду.

Тоді прокурор вирішив направити скаргу до столичного апеляційного суду.

Справа Віктора М’ялика

Народний депутат Віктор М’ялик отримав повідомлення про підозру в ухилення від сплати податків 25 березня.

Згодом стали відомі подробиці кримінального провадження. З’ясувалося, що Віктор М’ялик займався будівництвом багатоповерхівок під Києвом, після чого почав продавати квартири.

За інформацією ЗМІ, депутат зареєстрував на себе право власності на все 1221 квартир, не створивши для юридичної особи.

Таким чином під час продажу нерухомості М’ялик платив податок у розмірі 5% замість 18%.

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