В Брюсселе проходил очередной саммит НАТО, на котором подняли вопрос будущего членства Украины, хотя наши представители в этот раз на нем не присутствовали.

Но не только Украина стала темой саммита. Также союзники обсудили самые большие угрозы для Альянса и методы противостояния им.

За этим событием следил весь мир, но сейчас кажется, что далеко не все довольны решениями, которые прозвучали по итогам саммита.

Факты ICTV рассказывают, что задекларировали по результатам саммита НАТО и как на это отреагировали в Украине.

ПДЧ для Украины

Одним из важнейших результатов саммита НАТО для нашего государства является дальнейшее заверение в том, что нам обязательно предоставят членство в Альянсе.

Но возможным это будет лишь благодаря выполнению Плана действий по членству в Альянсе.

– Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом Альянса с Планом действий относительно членства как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения, включая то, что каждого партнера будут оценивать по достоинству, – говорится в декларации по итогам саммита.

Заявление стало незначительной победой для Украины, ведь ранее на официальном уровне подобных заявлений относительно нашего государства не было. С другой стороны, можно вспомнить Грузию, для которой подобные заявления звучат с 2016 года.

Но по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, это – вполне нормальная реакция Альянса на прогресс Украины.

Конечно, хотелось бы большего прогресса, но всем странам приходилось преодолеть нелегкий путь ради членства в НАТО.

– Мы видим, что НАТО точно поддерживает наши стремления присоединиться к Альянсу. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это произошло быстрее. Но не надо забывать, что мы должны пройти весь путь. И представители НАТО, и генсек подчеркнули, что сотрудничество с Альянсом развивается. Уже неплохо работает статус партнера с расширенными возможностями, который был предоставлен год назад, и то, что все же Украина и Грузия будут членами НАТО через механизм ПДЧ, – говорит Мусиенко.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что нынешнее решение носит больше декларативный характер, поэтому нужно и дальше настаивать на конкретных датах о предоставлении и выполнении ПДЧ.

– Я это расцениваю как протокольное заявление, на которое в значительной степени повлияли предстоящая встреча Байдена с Путиным и действия РФ в течение последних месяцев, в частности на границе Украины. Появилась формулировка о получении членства через ПДЧ, но это и так общепринятая процедура, которую мы бы и так соблюдали. Отдельно было отмечено, что нужно выполнять планы – по реформированию Вооруженных сил, политики, экономического сектора – чтобы быть готовыми получить ПДЧ, – говорит Рейтерович.

Президент Владимир Зеленский оценил это как позитивный сигнал для Украины, но также отметил, что нет временных промежутков для соответствующего решения.

Все же Украина будет продолжать движение к членству в НАТО, проводя реформы в сфере безопасности и обороны.

– Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем быть одними из равных в Альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно. Мы не должны просить, – сказал Зеленский.

Реформы и политика

Государства-члены НАТО считают, что именно реформы должны стать ключом к успеху для Украины на пути к членству. Речь идет в частности о реформах:

в секторе безопасности и обороны;

в борьбе с коррупцией;

децентрализации.

И все это опять без дат. Но выглядят такие заявления как определенная несправедливость в отношении Украины, ведь последние семь лет мы делаем для безопасности Европы больше, чем отдельные члены НАТО в течение многих лет.

Внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что решение о вступлении в НАТО сейчас является политическим.

Поэтому нашей главной задачей должно быть убеждение скептиков в том, что Украина уже давно готова к членству в Альянсе.

– Мне кажется, что мы еще в 94-м году выполнили все необходимое для вступления в НАТО. Это – чисто политическое решение. Дело заключается в том, чтобы убедить скептиков, – сказал Арестович в эфире Свободы слова на ICTV.

И нашим лучшим инструментом на этом пути должны быть усилия на внутренней арене. Конечно, мы уже прошли долгий путь, но если за год мы, например, продвинемся в судебной и оборонной реформах, антикоррупционных инициативах, то НАТО будет обязано предоставить Украине ПДЧ.

А за ним должны быть и конкретные сроки членства Украины в Альянсе.

Но это, в любом случае, будет сложный путь. Можно посмотреть на примеры других стран, которые потратили не один десяток лет, чтобы попасть в НАТО.

– Македония более 20 лет шла (к членству в НАТО, – Ред.) и даже была вынуждена изменить название страны из-за спора с греками. Для стран, которые хотели присоединиться к Альянсу, это было непросто. Они проводили реформы, менялись, боролись с проявлениями вражеской агентуры, – объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, о многих важных реформах нам говорят достаточно долго. Например, о реформе СБУ говорят уже не один год, а сейчас еще неизвестно, примет ли ее Рада во втором чтении.

Но важно обратить внимание на грузинский опыт получения ПДЧ. По мнению Рейтеровича, эта история длится так долго, поскольку Грузия отказывается выполнять отдельные требования НАТО.

– Грузия до конца не выполняет программы, поэтому она даже не поднимает вопрос “почему мы не в НАТО”. Там понимают, что есть “домашнее задание” и они его не выполнили. Но ситуацию можно очень быстро изменить (в Украине – Ред.). Если за год выполнить значительную часть всего того, что не сделали – начиная от реформы СБУ и заканчивая антикоррупционными реформами, то на следующем саммите Украина может указать на это, – объясняет политолог.

Вызовы и угрозы

Нельзя забывать, что Украина была далеко не единственным вопросом на саммите НАТО. Больше всего внимания уделили визиту президента США Джозефа Байдена и согласованию позиций относительно вызовов для Альянса.

Главная тема в западных СМИ – противостояние Китая и России. Особенно учитывая, что 16 июня состоится встреча главы США с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для США Китай действительно представляет угрозу, но для Украины эта повестка дня не должна играть значительную роль. Сегодня КНР – один из крупнейших торговых партнеров нашего государства, поэтому нужно очень взвешенно подходить к противостоянию ему в рамках НАТО.

Тем более, что сейчас речь идет о противодействии политическим амбициям Китая, а не военным.

А вот в вопросе России мы получили прекрасный сигнал сразу по нескольким направлениям. Во-первых, уже само признание ее одной из самых больших угроз для НАТО играет в нашу пользу.

Мы можем использовать это, ведь уже семь лет противодействуем гибридной российской агрессии, кибератакам, и можем поделиться важным опытом с союзниками.

– На том, что Россия признана угрозой (для НАТО, – Ред.), нужно концентрировать внимание. Поскольку Украина находится в состоянии войны с РФ, признание факта угрозы должно принести нам какие-то бонусы. Но мы должны сами озвучить, что нам нужно, – говорит Рейтерович.

Фактически, сегодня НАТО демонстрирует солидарность в вопросе противодействия РФ. Выражается это не только в признании ее одной из самых больших угроз, но и заявлениями многих политиков.

Так, в иностранной прессе обращают внимание на то, что Байден собирается обозначить красные линии для главы России.

А для Украины важно, что на официальном уровне начали звучать заявления, которые развенчивают мифы о том, что наше государство якобы не может стать членом НАТО в нынешних обстоятельствах.

Саммит НАТО стал для Украины очередным подтверждением приверженности со стороны Альянса, а для мира – новым сигналом в противостоянии агрессивно настроенным государствам.

Однако нам не нужно расслабляться, ведь впереди встреча Байдена и Путина, после которой глава Соединенных Штатов должен сформировать окончательное мнение о России.

А это может повлиять и на его мнение относительно членства нашего государства в НАТО. Кроме того, мы и сами будем настаивать на конкретике относительно ПДЧ. Скорее всего, в этом году нас еще ждет много новостей относительно членства в Альянсе.