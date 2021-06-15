Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что станет членом Альянса, а План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса.

Об этом сообщили в Офисе президента. Хотя глава государства Владимир Зеленский обратил внимание на отсутствие конкретных временных границ следующих шагов в сближении Украины с НАТО, которые ожидали получить.

— Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита Альянса 2008 года. Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО, — отметил он.

Также Владимир Зеленский добавил, что Украина, не будучи членом Альянса, уже сегодня вносит свой весомый вклад в обеспечение евроатлантической безопасности.

Кроме того, в Офисе президента заверили, что Владимир Зеленский продолжит детальное обсуждение евроатлантических стремлений Украины. В частности, об этом пойдет речь на его встрече с президентом США Джо Байденом.

Вступление Украины в НАТО

14 июня в Брюсселе состоялся саммит Североатлантического союза, на котором подтвердили обещание принять Украину в Альянс.

Также страны-члены Альянса напомнили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и осуждают аннексию Крыма.

Кроме того, они призвали Россию вывести войска с Востока страны и прекратить поддерживать вооруженные формирования на Донбассе.