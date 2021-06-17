Ничего общего с ЕС: комитет Рады выступил за доработку законопроекта об олигархах

Президентский проект закона, касающийся влияния олигархов, требует более детальной доработки.

Такое мнение высказал комитет Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Речь идет о законопроекте №5599 О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Как заявила глава комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе, сейчас документ “не имеет ничего общего с духом Соглашения об ассоциации”.

— Это использование политических инструментов давления против несогласных, а не создание хоть каких-то реальных механизмов борьбы с олигархами, — подчеркнула она на своей странице в Facebook.

По мнению членов комитета, при рассмотрении законопроекта необходимо учесть:

Положения статьи 282 Соглашения об ассоциации относительно надлежащего соблюдения принципа правовой определенности. Положения Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС (Общий регламент о защите данных). Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинский Заключительный Акт, рекомендации парламентской ассамблеи Совета Европы № 1516.

Кроме этого, комитет Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассчитывает услышать выводы омбудсмента Людмилы Денисовой по поводу содержания документа.

Закон про олигархов

На рассмотрение народных депутатов президентский законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанными с олигархами (№5599) был внесен 2 июня.

По словам Владимира Зеленского, закон станет первым шагом на пути к невозможности влияния крупного бизнеса на политическую ситуацию в стране.

В случае принятия законопроекта №5599 в Украине появится специальный реестр, куда будут вносить данные о лицах, которые будут подпадать под определение “олигарх”.