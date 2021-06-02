Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду так называемый законопроект об олигархах.
Законопроект №5 599 предусматривает предотвращение угроз нацбезопасности от чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, то есть олигархов.
Сейчас текст закона отсутствует на сайте Верховной Рады, документ передали на рассмотрение руководству.
Зеленский обозначил этот законопроект как неотложный, а также подчеркнул, что он имеет ограниченный срок действия — 10 лет.
— На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране, — добавили в Офисе Президента.
Закон об олигархах
Закон об олигархах предусматривает, что лица, которые будут подпадать под определение “олигарх”, будут внесены в специальный реестр.
Бизнес людей из этого реестра может потерять определенную часть активов, в том числе находящихся за рубежом.
В то же время Зеленский отказался называть фамилии лиц, которые попадут в этот список.